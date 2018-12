Trods tvivlsom dommer: AaB sejrede i Odense

FODBOLD: AaB tog tre vigtige point i Odense, da de slog OB med 2-1 i en dramatisk kamp. Trods et fejlagtigt annulleret straffespark til gæsterne i starten af kampen, kæmpede AaB sig tilbage i anden halvleg.

Sejren betyder, at AaB med stor sandsynlighed overvintre i top 6 i Superligaen.

Der tegnede sig tidligt i første halvleg et billede af, at AaB indtog den afventende rolle og spillede på kontraangreb.

Det gav pote efter 9 minutters spil, da der opstod drama i OB‘s målfelt. Lucas Andersen blev nedlagt af Jacob Barrett, og dommer Michael Johansen pegede på pletten til trods for store protester af OB-spillerne.

Straffesparket tog Tom van Weert sig af, og han sendte bolden sikkert i nettet, men målet blev underkendt. Michael Johansen vurderede, at der var spillere, der løb ind i feltet, inden Tom van Weert havde rørt bolden.

OB var tæt på at komme foran efter 19 minutter. En smart frisparkskombination tillod Troels Kløve at sende et fladt indlæg ind i fødderne på Ryan Laursen, men Jaocb Rinne viste sikre hænder på afslutningen.

Den tidligere AaB-spiller Nicklas Helenius kom til en stor chance efter 25 minutter. Angriberen blev spillet fri i feltet i, hvad der lignede en offside-position, men Jacob Rinne kom flot ud af sit mål og reddede afslutningen.

I det 33. minut var OB igen tæt på at tage føringen. Et boldtab af Kasper Kusk på egen banehalvdel skabte en farlig situation, hvor Bashkim Kadrii kom til en afslutning udenfor feltet. Bolden gik dog lige forbi AaB-målet.

Tre minutter senere var det AaB‘s tur til at få en chance. Tom van Weert modtog bolden på kanten af feltet, hvor han sendte en halvflugter afsted med venstrebenet. Bolden havde retning mod målhjørnet, men Sten Grytebust fandt en fremragende redning frem i OB-buret.

Efter 40 minutter opstod endnu en kontroversiel situation. Nicklas Helenius blev sendt i dybden og var på vej mod mål, men faldt til jorden i feltet efter en tackling af Mathias Ross. Dommer Michael Johansen mente ikke, der var straffespark til den lange angriber.

I det sidste minut af dommerens tillægstid dummede Oliver Abildgaard sig. Midtbanespilleren nedlagde Troels Kløve i feltet, og dommeren fløjtede straffespark.

Nicklas Helenius tog sig af det, og han satte sikkert bolden i målet til 1-0, inden Michael Johansen fløjtede til pause.

Oliver Abildgaard fik chancen for at udligne for AaB syv minutter inde i anden halvleg. Kasper Kusk sendte et fladt indlæg ind i feltet, og Oliver Abildgaard hamrede til bolden, men Sten Grytebust fandt endnu en pragtredning frem.

Det lykkedes AaB at få udlignet efter 57 minutters spil. En dårlig clearing i OB-forsvaret sendte bolden ud i fødderne på Kasper Kusk, der med en følt afslutning placerede bolden i nederste målhjørne. 1-1 i Odense.

Nicklas Helenius var tæt på at blive dobbelt målscorer efter 61 minutter. Casper Nielsen sendte et højt indlæg ind i feltet, og den lange angriber fik headet på mål. Heldigvis for AaB fandt Jacob Rinne en stor redning frem i målet.

Som kampen skred frem faldt den i intensitet, og det kunne tyde på, at begge hold ville mene, at et uafgjort resultat var godkendt.

I det 80. minut kom dommeren i fokus igen. Et AaB-hjørnespark ramte overliggeren, og Kasper Pedersen headede bolden ind i målet ved fjerneste stolpe. Michael Johansen besluttede sig hurtigt for at annullere målet - men efter få sekunder ombestemte han sig, og målet blev alligevel godkendt. 2-1 til AaB.

Nicklas Helenius var tæt på at udligne for OB i det 84. minut. Bolden faldt ned for fødderne af angriberen i feltet, men Jacob Rinne reddede bolden flot.

I kampens døende minutter fik AaB sendt Lucas Andersen og Wessam Abou Ali afsted i et kontrangreb. Sidstnævnte endte i en fri position foran mål, men Sten Grytebust reddede afslutningen.

Kort efter lød fløjten, og AaB kunne rejse hjem til Aalborg med en 2-1 sejr.