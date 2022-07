Trodsede pludselig sygdom: Nu skal Julie og Felix til VM

HUNDBORG:En drøm er gået i opfyldelse for Julie Ellegaard Brodersen.

Sammen med sin hund Felix er hun kommet på agilitylandsholdet og skal repræsentere Danmark, først ved Nordisk Mesterskab i Sverige i august og siden til Verdensmesterskaberne i Østrig i september.

Vejen dertil har dog været alt andet end nem for parret. I løbet af de fire udtagelser, der udgør kvalifikationen til en landsholdsplads, skal deltagerne samle point, der bliver tildelt alt efter, hvordan de placerer sig i de forskellige klasser. Ud fra antal point bliver landsholdsdeltagerne fundet, og derfor er deltagelse i udtagelserne afgørende.

Julie Ellegaard Brodersen og Felix havde flere udfordringer at slås med:

- Ved første kvalifikationsrunde havde jeg været syg et par uger forinden, men jeg måtte af sted alligevel, for jeg skulle bruge pointene. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg fejlede, men vi tog altså af sted til Viborg alligevel for at løbe konkurrencen, fortæller Julie Ellegaard Brodersen og fortsætter:

- Det gik ikke vildt godt, for jeg var overhovedet ikke på toppen. Det endte også med, at jeg blev indlagt nede i Viborg, fordi de var bange for, at min milt var ved at sprænge. Det viste sig senere, at jeg havde kyssesyge, og havde været syg med det i lang tid uden at vide det.

Ved agility gælder det om både hurtighed og god kommunikation mellem hund og fører. Foto: Bo Lehm

Som følge af helbredsproblemerne, var parrets resultat fra den første udtagelse ikke prangende - og ved næste udtagelse kunne de ikke deltage, fordi Julie Ellegaard Brodersens lillebror skulle konfirmeres.

- Jeg havde nul point, da der var to udtagelser tilbage. Tredje udtagelse gik rigtig godt, vi lå nummer to eller tre i alle klasser, og vi endte med at samle så mange point, at vi kom op på andenpladsen i kapløbet om en landsholdsplads, fortæller Julie Ellegaard Brodersen.

Nogle måneder senere ventede den sidste kvalifikation ved landsholdssamlingen, og her vandt Julie Ellegaard Brodersen og Felix to klasser, så de endte med en samlet andenplads og dermed en plads på landsholdet.

- Jeg havde ikke lige regnet med, at det kunne lade sig gøre i år, på grund af sygdom og den kvalifikation, jeg missede. Men Felix har løbet rigtig godt, og i mellemtiden har han også fået titel af springchampion, forklarer Julie Ellegaard Brodersen.

Der var dog også én anden omstændighed, der gjorde årets kvalifikation særligt vigtig for parret:

- Felix er lige fyldt otte år, og han bliver jo ikke ved med at kunne løbe lige så hurtigt. Jeg håber selvfølgelig, at vi kan konkurrere i mange år endnu, også på højt plan, men det er lige nu, han er i topform. Om tre år ville det ikke være realistisk, hvis vi først skulle til at kvalificere os til den tid, forklarer hun.

Til både NM og VM stiller duoen op i holdkonkurrencen og individuelt, og det bliver første gang, de kommer til at stå på så stor en scene.

- Jeg har lidt sommerfugle i maven. Det er jo nogle af verdens bedste, vi skal op imod, og der er kæmpe publikum til sådan et VM, så det bliver stort at få lov til at opleve det, siger Julie Ellegaard Brodersen.

Senere i september stiller parret også op til DM, der i år afvikles i Aarhus.