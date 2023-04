Troen på succes blomstrer efter magisk oplevelse i Horsens

GISTRUP:AaB-spillerne kunne mandag nyde noget så sjældent som en solskinstræning dagen efter en sejr i Superligaen. Sådan en cocktail har været en sjældenhed det seneste år. Derfor var der ikke overraskende en positiv atmosfære på kunstgræsbanen i Gistrup.

Spillerne fra søndagens startformation var blevet på Hornevej for at restitutionstræne, mens indskiftningsspillere og de øvrige reserver havde fået selskab af en håndfuld U19-spillere til mandagens træning.

Selve træningen blev afviklet på en måde, som adskiller sig fra måden, man afviklede en træning på dagen efter en kamp under Erik Hamrén. Det mest bemærkelsesværdige var, at Oscar Hiljemark efter træningen samlede U-spillerne og gav dem en grundig afrunding på træningen.

I fem minutter var der feedback fra den svenske AaB-træner, der med det greb viser en helt ny vej i håndteringen af talenter, der træner med superligatruppen. Noget lignende var tilfældet under Lars Friis, men så grundig en dialog med talenterne er sjældent set. Derudover var Niels Lawaetz, head of coaching i AaB's ungdomsafdeling også med til træningen.

Han kunne se Emil Nymann, Gustav Dahl, Anders Noshe, Fiznik Isaki og Kasper Larsen deltage på lige fod med seniorspillerne.

Et hak op

Lucas Andersen har for længst passeret den aldersgrænse, der omfatter begrebet talent, men AaB-kaptajnen så ud til at nyde det unge selskab på træningsbanen. Der var konstant instruktioner til de unge spillere, og selv så Andersen ud til at befinde sig godt på banen dagen efter hans første scoring i næsten to år.

- Hele mentaliteten og stemningen på træningsbanen får et kæmpe hak op, fordi det nu hedder fem point op, siger Lucas Andersen.

AaB-kaptajnen understreger, at han og alle andre i AaB er klar over, at én sejr ikke gør nogen superligaredning. Der er dog sendt et statement til Horsens med søndagens 4-0-gevinst.

- Vi er godt klar over, at vi ikke er i nærheden af noget endnu, men jeg tror dog, at Horsens-spillerne har skænket stillingen en ekstra tanke, siger Lucas Andersen.

Søndagens personlige højdepunkt for Andersen var uden tvivl at se bolden stryge i mål til 4-0. Det var nemlig første scoring fra Lucas Andersen i 702 dage.

- Det er jo altid fantastisk at score, og især, når det er så lang tid siden, jeg senest scorede. Det var også dejligt at komme ind og bidrage. Jeg kan da kun håbe, at det her mål også kan være med til at kickstarte noget for mig selv.

- Det er jo altid magisk at se nettet blafre. Det var derfor, jeg begyndte at spille fodbold, og det er også den glæde, jeg ser i min søn, når han spiller fodbold. Jeg tror, alle offensive spillere lever og ånder for at være kampafgørende, påpeger AaB-kaptajnen.

De rigtige folk

Der var også en enorm glæde i at kunne dele målet med sønnen Carl, der dårligt kan klandres for at have svært ved at huske det seneste mål fra farmand.

- Min søn mente, at det var det første mål, han havde set mig score for AaB, men det er jo, fordi det er så lang tid siden, jeg har scoret, at han ikke kan huske, da de bare regnede ind, lyder det fra en munter Lucas Andersen, der mere end noget andet glæder sig over, at det var nogle af de offensive AaB-spillere, der fik genopfrisket de personlige jubelscener efter en scoring.

- I det hele taget var det dejligt, at vi fik spredt målene ud på flere offensive spillere. Der er også folk, der får assist, så der er flere, der føler, at de har været inde og være afgørende. Det giver bare et boost til mange, siger Lucas Andersen.

- Vi skal forsøge at bygge videre på det her, og vi har en god fornemmelse, for vi har arbejdet stenhårdt på træningsbanen, og så har vi talt meget om at komme godt i gang med det her slutspil. Derfor var det på mange måder vigtigt, at vi vandt på den måde, som vi gjorde i Horsens. Sådan en oplevelse er med til at øge troen på succes ret markant, siger Lucas Andersen.

Mandag kunne man også se Kasper Jørgensen og Kilian Ludewig på træningsbanen. De kunne sparke lidt på mål, løbe lidt for sig selv og øve lidt præcisionsspark, inden de traskede væk fra træningen. Dermed er der måske håb om, at de snart kan ses i en kamptrøje igen.