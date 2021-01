Tung svensker forstærker White Hawks' defensiv

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks, der aktuelt indtager femtepladsen i Metalligaen, har i nytåret hentet svensk forstærkning til ligaholdets defensiv.

Det er den 27-årige Niklas Pavel, som efter ophold i flere svenske klubber senest har repræsenteret Motor Ceske Budejovice i den bedste tjekkiske række. Han var med til at spille klubben op fra den næstbedste række i Tjekkiet og står noteret for 53 kampe for klubben de seneste to sæsoner.

Niklas Pavel kommer til Frederikshavn mandag formiddag og debuterer efter planen allerede tirsdag, når Frederikshavn White Hawks møder Odense Bulldogs på egen is.

- Hvis folk sætter næsen op efter en målsluger i Niklas Pavel, så bliver man skuffet. Men vi har at gøre med en 100 kg tung back, der kan rydde op foran mål. En spiller, man slår sig på, og en spiller der leverer varen i det defensive arbejde. Alt i alt lige det vi har eftersøgt, og vi er meget spændte på at få indlemmet Niklas Pavel i truppen, skriver den nordjyske klub på sin hjemmeside.

Niklas Pavel er født og opvokset i Göteborg, og har spillet i flere forskellige klubber i Sverige. I 2016 fik han debut i den stærke svenske klub Björklöven i Allsvenskan, og derfra videre til IK Pantern, inden han endte i Tjekkiet.

Den svenske nyerhvervelse glæder sig til mødet med dansk ishockey.

- Jeg ser rigtig meget frem til at repræsentere Frederikshavn White Hawks, og jeg kommer til at give jernet, og gøre alt for at bidrage til, at vi skal vinde. Jeg vil arbejde hårdt for holdet og klubben, og jeg og min familie glæder os rigtig meget til at komme til Frederikshavn, siger han til White Hawks' hjemmeside.