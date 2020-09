Tungt tab i Syvsten

SYVSTEN:Det var en af de kampe, Vendsyssel Håndbolds oprykkere i kvindeligaen på forhånd havde prikket ud som et nøgleopgør, hvis holdet skal styrke troen på at overleve i landets bedste række.

I stedet endte opgøret i Drinx Arena i Syvsten med et tungt tab.

Gæsterne fra Skanderborg, som kom til Vendsyssel uden point i sæsonens første tre kampe, delte en regulær ørefigen ud og vandt med syv mål.

Hjemmeholdet var kun i front to gange i kampen - først da Frida Damgaard bragte Vendsyssel på 1-0 - og siden da Henriette Hansen bragte hjemmeholdet foran 2-1.

Sofie Hartung Sletskov i nærkamp med Skanderborg-forsvaret. Højrebacken nettede tre gange i opgøret. Foto: Torben Hansen

Derfra tog gæsterne teten og så sig ikke tilbage, og kun momenvis i første halvleg var hjemmeholdet i stand til at hænge på.

Efter pausen udbyggede Skanderborg langsomt, men sikkert føringen.

- Det var suverænt vores dårligste kamp i sæsonen, og det er ret ubelejligt, den kommer lige akkurat i dag. Vi mangler så meget i alle spillets facetter i dag, siger en skuffet Vendsyssel-cheftræner Kent Ballegaard.

Defensivt havde hjemmeholdet svært ved at lukke af for Skanderborg, og offensivt havde Vendsyssel umådeligt svært ved at lirke gæsternes forsvar op og komme frem til åbne chancer.

Du gjorde selv opmærksom på kampens vigtighed før opgøret. Gav det ekstra nerver hos dine spillere?

- Jeg har nu ikke haft en følelse af det, men det kan da sagtens være, at der var lidt nervøsitet i tingene. Men det er ligesom vilkårene, noterer Vendsyssel-træneren.

Vendsyssel Håndbolds næste opgave er om knap en uge, hvor holdet kommer på en særdeles vanskelig opgave ude mod Herning-Ikasts ubesejrede tophold.

- Det er jo nærmest et urimeligt opgør. Den kamp er svær at have forventninger til. Ikke mindst efter kampen i dag, lyder det tørt fra Kent Ballegaard.