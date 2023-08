TV 2 og Viaplay køber tv-rettighederne til Superligaen

Superligainteresserede skal vænne sig til nye kanaler, når de fra 2024 til 2030 skal se fodbold fra landets bedste række.

TV 2 erstatter nemlig Discovery som tv-rettighedshaver, mens Viaplay fortsætter som hidtil.

Divisionsforeningen oplyser tirsdag, at de to tv-stationer har købt rettighederne fra den kommende sæson og seks år frem.

- Dette er en glædens dag for os på TV 2. 3F Superliga har længe stået øverst på vores ønskeliste, da rettighederne indeholder alt det, vi gerne vil stå for på TV 2 Sport, siger Frederik Lauesen, der er sportsdirektør på TV 2.

- Det er dansk. Det er tæt på vores seere og brugere. Og det gør, at vi snart kommer endnu mere rundt i de store danske fællesskaber, der er omkring klubberne i 3F Superliga.

Aftalen indebærer, at Viaplay og TV 2 viser lige mange kampe fra Superligaen i hver runde. Begge tv-stationer får på skift mulighed for at vælge først, når kampene skal fordeles.

Viaplay har i efterhånden årtier haft rettighederne til Superligaen, og direktøren for selskabets danske afdeling er glad for, at det fortsætter indtil 2030.

- Det er en aftale, som giver os mulighed for at tænke langsigtet og udvikle de kommercielle aspekter omkring 3F Superliga til gavn for alle parter, siger Lars Bo Jeppesen.

- Det er samtidig en aftale, som endnu en gang bekræfter Viaplays position i Danmark, hvor vi har et løfte om at levere det bedste sport til vores kunder. Viaplay i Danmark skal være hjemstedet for det bedste fodbold, og 3F Superliga er på listen over de absolut vigtigste rettigheder i Danmark, siger han.

Af Divisionsforeningens pressemeddelelse fremgår det desuden, at Danmarks Radio fortsætter med at have rettighederne til at sende liveradio fra Superligaen.

Viaplay fortsætter desuden med at tv-transmittere fra landets næstbedste fodboldrække.

/ritzau/