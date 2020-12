Tvillinger er tabt for Fortuna Hjørring

FODBOLD:Når Fortuna Hjørring til foråret skal forsøge at genvinde det danske mesterskab i kvindefodbold, bliver det uden Karen og Sara Holmgaard på holdet.

Fra årsskiftet skifter tvillingerne, der oprindeligt er fra Ikast, nemlig Fortuna Hjørring ud med tyske Turbine Potsdam, fortæller Fortuna Hjørring i en pressemeddelelse. I den tyske klub bliver de holdkammerater med den tidligere Fortuna-spiller Caroline Schmidt.

- Det er selvfølgeligt vemodigt at forlade Fortuna, men vi synes, at vi skal videre, når vi brænder for at spille fodbold på højt niveau.

- At det bliver Turbine Potsdam er der flere grunde til. Vi er overbeviste om, at vi kommer til at spille noget godt fodbold, så det sportslige er i orden. Så kommer vi til Schmidts klub, og så er der jo ikke så langt hjem til Ikast og Hjørring. Vi sætter os bare i bilen. Vi kan godt lide den tryghed, de der ting giver, lyder det fra tvillingerne i pressemeddelelsen.

Karen og Sara Holmgaard har dog stadig to kampe tilbage i Fortuna Hjørring. Det er de to 1/16-finaler i Champions League mod slovenske Pomurje. Kampene afvikles henholdsvis 9. og 16. december.