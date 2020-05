Tvillinger forlænger med Pirates

ISHOCKEY:Aalborg Pirates folænger kontrakten med de 21-årige tvillinger Emil og Frederik Marcussen. Det fortæller Aalborg Pirates lørdag i en pressemeddelelse.

Sidste sæson debuterede målmands-tvillingen Frederik Marcussen på eliteholdet, i en halv træningskamp før sæsonstart mod svenske Borås HC og har hele sin karriere spillet i Aalborg.

- Frederik møder op til træning hver dag og arbejder hårdt til hver træning. Han er en ung målmand, der har redskaberne til at blive en god målmand. I den kommende sæson vil han igen være backup for George Sørensen, som han kommer til at lære en del af, udtaler sportschef Ronny Larsen.

Emil Marcussen kan derimod se frem til sin 5. sæson på eliteholdet, hvor han fra den kommende sæson skal være en mere fast spiller på holdet.

- Emil er klar til at tage det næste store skridt i sin udvikling. Emil er vokset meget ishockeymæssigt over de seneste sæsoner, hvor han har fået en del spilletid. Emil arbejder hårdt både på og uden for isen, og vi ved, at vi får en god arbejdsindsats fra ham, når han kommer på isen, udtaler sportschef Ronny Larsen.