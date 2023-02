Tvillingerne har allerede vundet "DM-guld", men vil meget mere

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har altid haft ry for at være en familiær klub, men for to af klubbens spillere gælder det bogstavelig talt.

Victor og Magnus Norlyk deler ikke bare efternavn, men også fødselsdato.

- Vi har altid spillet sammen, og det er skønt at have én på holdet, som man kender så godt, lyder det indledningsvist fra Magnus Norlyk.

Tvillingerne er vokset op med en håndbold i hænderne i en håndboldgal familie, som også tæller storebroren og den tidligere Aalborg-spiller Oliver Norlyk, som nu tørner ud for Skjern Håndbold.

- Det lå i kortene, at vi skulle spille håndbold, siger Victor, der bliver fuldt op af Magnus.

- Vi har da spillet en del håndbold i huset, hvor Oliver har givet et par fif. Det er dejligt at have en storebror, som vi kan spørge til råd. Han har prøvet lidt mere, så det er super at kunne spare med ham.

Veksler mellem to hold

Håndboldopvæksten har venstrefløjen Magnus og playmakeren Victor fået i Aars HK, hvorefter de rykkede til HF Mors.

Siden er det gået stærkt for tvillingerne, der har fået debut for ligaholdet, i 2022 var med til at vinde DM-guld med U19-holdet HF Mors og på nuværende tidspunkt ligger nummer et i U19-ligaen.

Bare to dage før lørdagens kamp mod Skanderborg Aarhus var Norlyk-tvillingerne ude i en drabelig kamp mod GOG om førstepladsen i U19-ligaen, som de trak sig sejrrigt ud af.

- Det er fint, at vi kan udnytte vores ungdomsår ved at få en masse spilletid på U19, selvom vi er en del af ligaholdet. Det er også rart at kunne tanke lidt selvtillid på U19-holdet, lyder det fra Victor Norlyk.

Magnus Norlyk fik debut for Mors-Thy Håndbold i starten af denne sæson. Han har indtil videre bidraget med 24 mål i sæsonen. Arkivfoto: Bo Lehm

På trods af niveauforskellen og den fysiske forskel mellem ungdomshåndbold og håndbold i HTH Herreligaen, så har to gange Norlyk ikke svært ved at balancere mellem de to hold.

- Det har faktisk været ligetil. Det fungerer godt, at vi kommer op på ligaholdet og snuser til det med et par indhop engang imellem og ser, hvad der skal til for at spille ligahåndbold. Og så udfylder vi begge store roller på U19-holdet, hvor vi kan tage lidt flere chancer. Det, synes jeg, fungerer rigtig godt, forklarer Magnus Norlyk.

Stor tiltro

Brødrene bliver også vist stor tillid af arbejdsgiveren Mors-Thy, som i efteråret besluttede at forlænge deres kontrakter til sommeren 2026.

- Grunden til, at vi har lavet lange aftaler med dem, er, at vi tror på dem. De er begge unge og går stadigvæk i skole, hvilket gør, at de ikke træner 100 procent med ligaholdet. Det giver engang imellem nogle udfordringer i forhold til at skabe noget kontinuitet, men det forsøger vi at løse så godt som muligt.

- Magnus er god til at gribe chancen, når han får den. Det gjorde han også mod Skanderborg (to mål på to forsøg, red.), hvor han løste sin opgave rigtig fint. Han er en vigtig del af vores fremtid. Victor er en sikker mand hos os, og det vil han også være fremadrettet. Det er en spiller, som vi tror rigtig meget på, lyder analysen af de to spillere fra cheftræner Niels Agesen.

Selvom de først for alvor er ved at blive indsluset omkring ligaholdet, så fejler ambitionerne bestemt ikke noget hos Victor og Magnus.

- Jeg skal blive ved med at gøre det godt, når jeg får chancen. Mit mål er at tilspille mig flere minutter for ligaholdet, og så er det, at vi skal genvinde guldet med U19-holdet, siger Magnus, hvorefter brormand tager ordet.

- Jeg stræber efter at blive en fast del af ligaholdet, og så er drømmen at komme til udlandet på et eller andet tidspunkt.

Victor Norlyk har stået på holdkortet i 19 ud af 20 ligakampe, mens Magnus har været til rådighed i halvdelen af kampene i denne sæson.