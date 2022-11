Tvillingetårne har stabiliseret Vendsyssel

HJØRRING:Vendsyssel FF har i dette efterår langt om længe indfriet de sportslige ambitioner, så budget og præstationer på banen nogenlunde har gået hånd i hånd. En af hovedårsagerne til de markant bedre takter er et midterforsvar bestående af Mads Greve og Tobias Anker. Den unge og den rutinerede midtstopper har det til fælles, at de begge er fysisk stærk og sætter en ære i at forsvare.

- Vi har virkelig fundet ind i et godt samarbejde. Det stod ret hurtigt klart, at vi klikkede godt, og vi har fundet noget, som fungerer godt, siger Mads Greve.

På trods af et utroligt stærkt midtstopper-par har Vendsyssel alligevel lukket lidt for mange mål ind, hvis man spørger Mads Greve.

- Når man ser på de forskellige statistikker, så har vi nok lukket lidt for mage mål ind, selvom det på mange områder har set godt ud. Det er helt klart noget, vi skal forbedre til forårets kampe, for vi har egentlig ikke givet ret mange chancer væk, siger Mads Greve.

Et andet klart forbedringspunkt, som man kan starte med at rette op på i lørdagens udekamp mod Fremad Amager, er evnen til at vinde over de hold, der ligger og roder rundt i bunden.

- Det er helt klart ikke mit indtryk, at vi har undervurderet vores modstandere i de kampe, men vi kan helt klart forbedre os på det punkt. Hvis vi kan det, så kan vi måske spille med i toppen, siger Mads Greve.

I første omgang handler det dog om at komme med i top seks, hvor man lige nu har seks point ned til HB Køge på syvendepladsen.

- Det har været et godkendt efterår. Vi har spillet mange gode kampe, og det ser spændende ud i forhold til afstanden op til toppen. Vi må bare konstatere, at alle slår alle i denne sæson, så der er intet afgjort endnu, siger Mads Greve, der krydser fingre for en stærk afslutning på efteråret ude mod Fremad Amager.

- Hvis vi kan vinde den, så har vi jo maksimalt tre point op til oprykningspladserne, så det vil bare gøre det hele meget sjovere i løbet af vinteren, siger Mads Greve.