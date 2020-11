Tvivl i Mors-Thy: Alle mener nok ikke, at håndbold er kritisk

HÅNDBOLD:Ligesom de fleste andre i Nordjylland sad ledelsen i Mors-Thy Håndbold torsdag aften og fulgte pressemødet i Statsministeriet, hvor store dele af Nordjylland nærmest blev lukket ned i en periode på fire uger.

Men selvom, der er udsendt lange retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, så er det svært at finde hoved og hale i det hele. Sundhedsmyndighederne oplyser godt nok, at professionel idræt kan køre videre uden tilskuere, men samtidig melder Danmarks Idræts Forbund, at man ikke kan se, at den professionelle idræt kan køre videre.

- Vi er meget i tvivl om, hvad vi skal gøre, siger direktør i Mors-Thy Håndbold, Henrik Hedegård.

- I princippet har vi det nemmere end flere andre, fordi vi jo kan spille vores kampe i Nykøbing og dermed have ryggen fri, for det er ikke en af de berørte kommuner. Men eksempelvis har vi jo fire spillere, der er bosat i Thisted Kommune, og selvom jeg nok vil mene, at håndbold er kritisk, så er det nok ikke alle, der er enig i det, siger Henrik Hedegård med et lille grin.

- Og det er da spillere, som vi meget gerne vil kunne bruge i den vigtige pokalkamp mod TTH på onsdag, siger han.

De fire spillere er nemlig de to målmænd Rasmus Bech og Søren Pedersen foruden Mads Hoxer og Frederik Tilsted.

- Og selvom alle spillere er vigtige, så er det da fire navne, som vi meget nødig vil undvære, siger direktøren.

- Men nu må vi se. Jeg håber, at få en melding fra Divisionsforeningen i løbet af fredagen. Så bliver vi forhåbentlig lidt klogere, siger han.