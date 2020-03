Tvivl om AaB-trio før Esbjerg-kampen

FODBOLD:Når AaB's superligahold fredag aften møder Esbjerg på udebane til endnu en vital kamp i spillet om en plads i medaljeslutspillet, er tre spillere i farezonen for ikke at være med - udover de tre der i forvejen var sat ud af spillet.

Lucas Andersen, Jacob Rinne og Kasper Pedersen var alle fraværende ved onsdagens træning. Andersen gik ud tidligt i anden halvleg i AaB's 3-0-sejr over Lyngby, fordi han mærkede en stramning i baglåret.

Målmand Jacob Rinne spillede søndagens kamp færdig, man han tog sig til lysken i slutningen af opgøret, efter at han netop lavet et langt udspark. Kasper Pedersen var i mandags på banen i reserveligaopgøret mod Hobro, men her gik han ud i pausen.

Derudover er Tom van Weert definitivt ude af fredagens kamp i det vestjyske med karantæne, mens Kristoffer Pallesen og Malthe Højholt fortsat er i gang med genoptræningen i kølvandet på skader.

Fredagens superligamodstander fra Esbjerg er som minimum ramt af en karantæne hos midtbanespilleren Joni Kauko.