Tvivl om målmand før vital AaB-kamp: Her er truppen mod Horsens

FODBOLD:AaB-træner Erik Hamrén har flere nye navne med til mandagens vigtige bundduel på udebane mod AC Horsens.

Mest bemærkelsesværdigt er det, at det den unge tredjemålmand Daniel Veiby Held er med i truppen. Det skyldes, at førstemålmand Josip Posavec i den forgangne uge har været skadesramt. Kroaten er dog med i truppen.

Det er serbiske Milan Makaric også, efter at han var udeladt senest mod OB. Angriberen erstatter karantæneramte Allan Sousa. Den sidste ændring er, at unge Sebastian Otoa er med i stedet for Yahya Nadrani, der er sygdomsramt.

Der er udtaget 21 spillere, så en skal sorteres fra truppen før kampstart.