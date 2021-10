Tvivlsom duo er klarmeldt for AaB

FODBOLD:Det har gennem ugen været tvivlsomt hos AaB, om angriberen Milan Makaric og backen Jakob Ahlmann ville blive klar til mandagens opgør mod Viborg i Superligaen. Men begge er med i truppen mod oprykkerne.

Cheftræner Martí Cifuentes kunne ligeledes bekræfte spillernes klarmelding til søndagens forberedende træning på Aalborg Portland Park.

- De ser godt ud. Ahlmann var en ærgerlig situation med et spark i ryggen. Det var mere smerten end en skade. Han var været med næsten hele ugen. Milan har været mere tvivlsom. Det lignede et riv i musklen, men det var det ikke. Det var en overanstrengelse, men han har gjort det godt gennem de sidste træninger. Så de er begge klar, fortæller spanieren.

Foruden dem var Rufo samt Anosike Ementa med til træningen. Dermed kan det se ud til, at trænerstaben snart har flere spillere til rådighed til offensiven. De to sidstnævnte er dog ikke med i AaB's udmeldte trup.

AaB's trup mod Viborg Jacob Rinne, Kristoffer Pallesen, Jakob Ahlmann, Daniel Granli, Pedro Ferreira, Aleksandar Trajkovski, Iver Fossum, Milan Makaric, Tim Prica, Malthe Højholt, Anders Hagelskjær, Magnus Christensen, Kasper Kusk, Louka Prip, Andreas Hansen, Frederik Børsting, Rasmus Thelander, Casper Gedsted, Marcus Hannesbo. Mathias Ross er ude med karantæne, mens Lucas Andersen fortsat er skadet. Kampen mod Viborg spilles mandag klokken 19 og kan ses TV3 Sport samt Viaplay. Derudover liveblogges der på nordjyske.dk fra opgøret.

Mod Viborg skal AaB ud og revanchere seneste ligaopgør, hvor AGF løb med alle tre point i et meget fysisk opgør i Aarhus.

- Jeg ved, at de har arbejdet godt, og jeg har set træningerne, fortæller Martí Cifuentes, som gennem ugen har været fraværende på træningsbanen grundet sygdom.

- Alle er ivrige efter at vise, at vi vil gøre det bedre og vise mere end mod AGF. Vi var ikke ret tilfredse med den præstation, og drengene vil vise, at vi reagerer stærkt på et nederlag.

