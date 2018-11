Tyfon stopper Casper Steinfath ved VM

SURFING: Programmet ved VM i Stand Up Padling, der begynder fredag ved Hainan Island i Kina, er ændret på grund af en tyfon i området.

Derfor kommer medaljefavoritten Casper Steinfath fra Klitmøller ikke på vandet i weekenden, som det ellers var planlagt. Thyboen må vente til tidligst tirsdag med at komme på vandet i technical race, hvor han for et år siden vandt bronze på hjemmebane i Vorupør.

Hvis ellers vejret holder, bliver det først fredag 30. december , at Casper Steinfath skal i aktion på sprintdistancen, hvor han i 2017 overraskende vandt VM-guld ud for Operaen i København.