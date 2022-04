Tyrkisk AaB-investor frem i lyset: Derfor købte han aktier

FODBOLD:Nogle troede det var en joke, og andre frygtede, at der var tale om startskuddet til en udenlandsk overtagelse af AaB, da det 1.april kom frem, at en tyrkisk investor havde opkøbt fem procent af aktierne i superligaklubben.

AaB's administrerende direktør Thomas Bælum undrede sig også over sagen, som han kalder uden fortilfælde i dansk klubfodbold. De spørgsmål han måtte have omkring aktiekøbet, som blev foretaget af en investor ved navn Burak Karamete, har han nu fået svar på. Tidligere på ugen var Thomas Bælum nemlig i telefonisk kontakt med den 30-årige tyrker. Det fortæller han i den nyeste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten.

- Han har kigget på fodboldaktier rundt omkring i Europa, og i den danske liga havde han fået øje på en aktie, som han vurderede var et godt køb. Lige pludselig var der en, som havde mange aktier, der solgte, og så syntes Burak Karamete, at det var interessant at få fem procent. Når man opnår så stor en andel, skal man give sig til kende, og det var på den måde, at vi fik kontakt til ham, fortæller Thomas Bælum i Ripodsten.

Sover roligt om natten

I en tid, hvor udenlandske ejerskaber i dansk professionel fodbold er forbundet med kaos og konkurser, var der af naturlige årsager en del fokus på historien i slutningen af den forgangne uge. Thomas Bælum sover dog fortsat helt roligt. Som det ser ud lige nu, er den nye aktionærs intentioner umiddelbart ikke noget, der kan ødelægge direktørens nattesøvn.

- Han synes, det er interessant at eje fem procent af AaB og ikke mere end det, og så synes han, det kunne være sjovt at få mit nummer og ringe til mig med gode råd indimellem. Det er det. Han er en sympatisk ung mand, som mener, at AaB-aktien er "undervalued", lyder det fra Thomas Bælum.

Billetter til Vesttribunen

Han kunne i samtalen med Burak Karamete også notere sig, at investoren rent faktisk havde set på andet end økonomi vedrørende AaB.

- Han har faktisk set alle vores kampe i år og var enig i, at det spil vi viste i første halvleg mod FCK var virkelig interessant for hans AaB-aktier. Han kender også de fleste af spillernes navne. Han er Fenerbache-fan og spurgte blandt andet om Kasper Høgh i er familie med Jes Høgh, da sidstnævnte er hans store forbillede. Jeg kunne sige, at Jes også er mit forbillede, men at han ikke er i familie med Kasper, fortæller Thomas Bælum, der forventer, at han på et tidspunkt kommer til at stå ansigt til ansigt med Burak Karamete.

- Han havde faktisk købt to billetter til Vesttribunen til FCK-kampen, men han blev nødt til at tage til Tyrkiet. Jeg sagde til ham, at næste gang kunne han godt få en plads i VIP-loungen, hvis han ville det, siger Thomas Bælum.

Mere AaB i podcast

Du kan høre mere til direktøren i Ripodsten, hvor han har selskab af Nordjyskes sportsredaktør Claus Jensen og fodboldtræner samt scout Christian Flindt Bjerg. Ud over AaB's økonomi og planer uden for banen i den kommende tid, bliver der blandt andet også set på den nye cheftræner Lars Friis' start i klubben og manglende mål på dødbolde. Du kan finde Ripodsten på nordjyske.dk/lyt og i din foretrukne podcastapp.