Tysk avis: AaB tæt på norsk midtbanespiller

FODBOLD: Superligaklubben AaB er tæt på at hente en norsk forstærkning. Den 23-årige midtbanespiller Iver Fossum meldes ifølge avisen BILD tæt på et skifte fra bundesligaklubben Hannover 96 til det nordjyske.

Nordmanden kom til Hannover i vinteren 2016 fra Strømsgodset i hjemlandet. Siden er det blev til 37 bundesligakampe og 25 opgør i 2. Bundesliga for midtbanespilleren.

Iver Fossum, der står noteret for 12 A-landskampe for Norge, har dog været ude i kulden i sin tyske klub siden februar, hvor han senest optrådte for Hannovers i Bundesligaen. I øvrigt endte klubben med at rykke ud.

Iver #Fossum steht kurz vor einem Wechsel. #H96 hat den 23-Jährigen für Vertragsverhandlungen mit einem anderen Verein freigestellt. Der Norweger wird zudem bereits am Donnerstag einen Medizincheck absolvieren. #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/8Xni0JpxUP — Hannover 96 (@Hannover96) August 15, 2019

Nordmandens kontrakt med tyskerne udløber i sommeren 2020, og det er uvist, om tyskerne vil lade ham gå transferfrit. Men han har i hvert fald fået tilladelse til at forhandle med en anden klub.

Det har ikke været muligt at træffe AaB's sportsdirektør, Allan Gaarde, for en kommentar.