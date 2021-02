Tysk klub siger farvel til norsk Aalborg-emne

HÅNDBOLD:Kristian Bjørnsen er tæt på et skifte til Aalborg Håndbold, og nu meddeler den norske højre fløjs nuværende klub, tyske HSG Wetzlar, at de to parter skilles til sommer.

HSG Wetzlar meddeler på sin hjemmeside, at Kristian Bjørnsen forlader klubben, fordi han igen vil spille på internationalt niveau.

- Jeg sætter pris på, at klubben troede på mig, og at der var diskussioner om et fortsat samarbejde. Jeg har også haft det rigtig godt med den nye træner Benjamin Mastschke. Det har dog altid været mit mål at spille i Champions League igen, hvis det er muligt. Derfor har jeg besluttet mig for at skifte, også fordi jeg nu er 32 år, siger Kristian Bjørnsen til Wetzlars hjemmeside.

Dermed er vejen nu banet for, at Aalborg Håndbold kan præsentere Kristian Bjørnsen, der er udset til at afløse Mark Strandgaard på højre fløj.