Tysk lejesvend vil være førstevalg i AaB

AALBORG:Nico Mantl var den nye dreng i klassen, da AaB's superligatrup onsdag tog hul på forberedelserne frem mod den kommende forårssæson.

Sammen med holdkammeraterne skulle den tyske målmand, der lige inden nytår skrev under på en lejeaftale med AaB, igennem en række fysiske tests på sin første arbejdsdag.

- Jeg har fået et rigtig godt første indtryk af klubben. Holdkammeraterne og trænerteamet er meget imødekommende, og faciliteterne er gode, siger Nico Mantl.

Den 22-årige tyske målmand har kontrakt med den østrigske storklub Red Bull Salzburg indtil sommeren 2025. For resten af sæsonen er han udlejet til AaB, men Nico Mantl kunne faktisk allerede være havnet i Aalborg i sommer.

- AaB viste allerede interesse dengang, og så kom de igen her i vinter. De fortalte, at jeg havde mulighed for at komme til at spille her, og jeg håber, at jeg får meget spilletid. Jeg har også talt meget med Kilian (Ludewig, AaB's tyske højre back, red.), der kun havde gode ting at fortælle om klubben, siger Nico Mantl, der beskriver sig selv som en moderne målmand.

- Jeg er en målmand, der godt kan lide at spille fodbold og ikke bare sparke lange bolde hele tiden. Jeg har også en god højde, og forhåbentlig kan jeg medvirke til, at vi kan vinde en masse kampe det næste halve år, siger den 1,93 meter høje tysker.

I Red Bull Salzburg blev det til spilletid i to pokalkampe, men derudover var han reservemålmand i efteråret. Det skulle meget gerne ændre sig med skiftet til AaB, selv om han skal konkurrere med både Theo Sander og Josip Posavec om spilletiden.

- AaB har selvfølgelig ikke lovet mig noget, og det er fint. Det er godt for en målmand, at der er konkurrence om pladsen, og alle vil spille. Det vil jeg også, og jeg håber, at jeg kommer til det, men der er ikke blevet givet nogen garantier. Jeg er dog selvfølgelig kommet her med en forventning om at blive førstevalg, siger Nico Mantl.

Nico Mantl og Kilian Ludewig er begge ejet af Red Bull Salzburg, men det næste halve år skal de to tyskere være holdkammerater i AaB. Foto: Torben Hansen

Når AaB torsdag går på banen til årets første fodboldtræning, begynder en helt åben kamp om pladsen i målet, slår cheftræner Erik Hamrén fast.

- Alle vores målmænd har jo en ambition om at være førstevalg, så der bliver en god konkurrence på positionen, og sådan skal det også gerne være. Hvordan hierarkiet kommer til at blive i foråret, får vi at se. De har alle tre gjort et fint indtryk, men den, der gør det bedst frem mod ligastarten, kommer til at stå, siger AaB-træneren, der er meget tilfreds med at råde over tre målmænd.

- Da Josip blev skadet i efteråret, stod vi jo med et problem, fordi vi kun havde én målmand tilbage (Theo Sander, red.). Vi fandt en løsning ved at hente Oscar Linnér kortvarigt ind, og jeg er mest tryg ved at have tre keepere i foråret, så vi har forebygget at få tilsvarende problemer der, siger Erik Hamrén.

For Nico Mantl er det blandt andet vigtigt med masser af spilletid i den næste halvsæson, fordi det tyske U21-landshold, som han er en del af, til sommer skal til EM.

- Jeg håber selvfølgelig at spille så meget som muligt det næste halve år, for EM er en stor mulighed for mig, og det kunne være perfekt at repræsentere mit land der, siger Nico Mantl, der som udgangspunkt kun spiller i AaB det næste halve år.

Der er således ingen købsoption i den lejeaftale, som AaB har indgået med Red Bull Salzburg.

- Jeg har en aftale med AaB frem til sommer, og det er det, jeg har fokus på. Det er min drøm at slå igennem i Salzburg, men der er ingen, der ved, hvad der sker til sommer. I fodbold kan tingene gå meget hurtigt, og derfor har jeg kun fokus på de næste seks måneder, siger Nico Mantl, der kan komme i kamp for AaB første gang fredag 13. januar, hvor FC Fredericia er modstanderen i vinterens første testkamp.