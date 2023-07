Tysker var hemmeligt konkurs, da han ejede Jammerbugt FC

JAMMERBUGT:Det var med overbevisning, at tyske Klaus-Dieter Müller i april 2021 trådte til som køber af fodboldklubben Jammerbugt FC. Men nu viser det sig, at Klaus-Dieter Müller slet ikke havde de penge til at drive fodboldklubben, som han ellers gav udtryk for.

14 dage efter at Klaus-Dieter Müller købte Jammerbugt FC, afleverede han nemlig en gældssanering i Tyskland, hvor der er opgjort en personlig gæld på over 10 millioner euro.

Det viser et dokument, som DR er kommet i besiddelse af.

To måneder senere, den 24. juni 2021, blev en konkurssag indledt, hvilket betyder, at Klaus-Dieter Müller ifølge tysk lov var betragtet som værende konkurs.

DR Dokumentar har fredag udgivet podcasten "Kejserens nye klub", der blandt andet afdækker Klaus-Dieter Müllers ejerskab af Jammerbugt FC, der blev erklæret konkurs i august 2022.

Holdt hemmeligt

Klaus-Dieter Müller holdt sin personlige konkurs skjult for både Jammerbugt FC, Divisionsforeningen, Spillerforeningen og Skifteretten i Hjørring.

Samtidig holdt Klaus-Dieter Müller ejerskabet af Jammerbugt FC hemmeligt overfor den tyske kurator. Skriver DR.

Det var manglende løn, der i august 2022 fik Spillerforeningen til at begære Jammerbugt FC konkurs på vegne af de spillere, der ikke havde modtaget løn.

Den 22. august blev klubben erklæret konkurs i Skifteretten i Hjørring.

DR har skriftligt forelagt kritikken for Klaus-Dieter Müller, men han ønsker ikke at stille op til et interview.

Der var aftale om et interview i Hannover, men Klaus-Dieter Müller krævede 2000 euro, hvis han skulle stille op. Danske medier - herunder DR - betaler ikke kilder for at stille op til interviews.