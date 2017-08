Tyskere slog Aalborg i testkamp

HÅNDBOLD: Tyske SC Magdeburg med de tre danskere Jannick Green, Mads Christiansen og Michael Damgaard på holdet var onsdag aften for stor en mundfuld for Aalborg Håndbold, der tabte med 27-31 i en testkamp på tyskernes hjemmebane.

Men Aalborg Håndbold-træner Aron Kristjansson var godt tilfreds med det, han så fra sit hold

- Det var en rigtig fin træningskamp for os. Vi tog nogle skridt fremad i forhold til sidste træningskamp, siger Aron Kristjansson

Aalborg Håndbold var bagud med 15-14 ved pausen, men da Magdeburg scorede anden halvlegs første fire mål, så det ud til, at hjemmeholdet var ved at løbe aalborgenserne over ende.

Et fint comeback fik dog reduceret tyskernes føring til 22-21, inden Magdeburg satte trumf på.

- Man skal også huske på, at Magdeburg er et stykke foran os i forberedelsesfasen. Vi har nogle nye spillere, der skal spilles ind på vigtige positioner, og det var en positiv udvikling at se, siger Kristjansson.

Aalborg Håndbold stillede op til opgøret uden den skadede trio Søren Westphal, Lovro Jotic og Buster Juul.