Tyskland dukker ufarlige danskere i tæt VM-krimi

ISHOCKEY:Kvartfinalehåbet er slet ikke ude for det danske ishockeylandshold, men nåleøjet er blevet noget mindre efter et 0-1-nederlag til Tyskland ved VM i Finland.

I en spændende, men temmelig låst kamp blev det afgørende, at tyskerne var bedre i overtal og undertal. Danmarks offensive spil haltede igen, som det har gjort siden målfesten i premierekampen mod Kasakhstan.

Tyskland har nu slået både Danmark og Slovakiet og tager givetvis en plads i kvartfinalerne sammen med Schweiz og Canada.

Dermed skal danskerne kæmpe om avancement med slovakkerne og måske Frankrig. Det er langtfra umuligt, men der er hårdt brug for mere aggressivitet foran modstandernes mål.

Ud over det potentielt kostbare nederlag vil kampen især blive husket for en mildt sagt usædvanlig optakt.

En brand nær spillernes omklædningsrum fik arrangørerne til at evakuere Helsinki Ice Hall og sende spillerne ud i solen i fuldt ishockeyudstyr.

Det gav en forsinkelse på 1 time og 40 minutter, inden kampen kunne begynde i en arena, hvor der havde spredt sig en stank af brændt gummi.

Da forestillingen omsider var sat i gang, behøvede man ikke at se mange minutter af for at erfare, hvorfor kampene mellem Danmark og Tyskland stort set altid er fuldstændig jævnbyrdige.

De to hold neutraliserede hinanden, og spillerne var ekstremt påpasselige med at lave fejl. Da ingen følte sig tvunget til udvisninger, blev det en meget låst og forholdsvis kedelig første periode nærmest uden målchancer.

Landstræner Heinz Ehlers sendte denne gang Matthias Asperup ind i fjerdekæden, mens Mikkel Aagaard i første omgang måtte finde sig i en rolle som reserve.

Ingen af de danske kæder kunne dog prale af at have noget særligt overtag, men det kunne tyskernes heller ikke, og det var ikke overraskende, at der skulle en udvisning til at åbne målscoringen.

Godt midtvejs i kampen bragte en dansk udskiftningsfejl Tyskland i powerplay. Og mens det danske undertal sejlede rundt, kunne Marc Michaelis ved bageste stolpe let styre pucken ind bag Sebastian Dahm.

Både Nicolai Meyer og Nikolaj Ehlers misbrugte pæne muligheder, og efter endnu en målløs periode var landstrænerens tålmodighed opbrugt.

Joachim Blichfeld blev hevet ud af førstekæden og erstattet med Mikkel Aagaard.

Formentlig i et håb om at Aagaards pågåenhed ville give Ehlers og Frans Nielsen bedre betingelser. Trods halve chancer blev det dog aldrig for alvor farligt.

Danskerne fik i slutminutterne etableret sig i den tyske zone, og målmand Dahm blev byttet ud med en ekstra markspiller.

Men den gyldne mulighed udeblev, og tiden løb ud, uden at danskerne kom tættere på. Landstræner Heinz Ehlers har fået noget at gruble over inden næste opgave mod Frankrig lørdag middag.

/ritzau/