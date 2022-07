Tyskland udspiller Danmark i EM-premieren i London

De danske spillere fik ørerne i maskinen, da de fredag aften spillede deres første kamp ved kvindernes EM i fodbold.

Tyskland var ikke overraskende en stærk modstander, men niveauforskellen var slående, og Danmark blev ydmyget med 0-4.

Dermed fik danskerne en skidt start på slutrunden i England, hvor forhåndsfavoritterne i gruppe B, Tyskland og Spanien, nu er tre point foran.

Danmarks bedste spiller var i lange perioder keeper Lene Christensen, og det siger en del om kampen. Tyskland havde et massivt overtag, og Danmark skal prise sig lykkelig for, at det ikke endte med et større nederlag.

Hvis landstræner Lars Søndergaards tropper skal holde sig inde i slutrunden, så skal der point på tavlen, når gruppens på papiret svageste hold, Finland, venter på tirsdag. Finnerne tabte tidligere fredag med 1-4 til Spanien.

Inden fredagens nedtur var smilene brede hos spillerne, og de mange danskere på lægterne var flittige til at synge med, da den danske nationalmelodi bragede ud af højttalerne på stadion i det vestlige London.

Den gode danske stemning fortsatte, da kampen blev fløjtet i gang. Danmarks mål var at spille sig ud af tyskernes hårde pres. Og det lykkedes ganske udmærket i kampens indledning.

Danskerne forsøgte i et højt tempo at overrumple modstanderen, og Rikke Marie Madsen arbejdede stenhårdt i presspillet, hvor hun flere gange sled bolden fra tyskerne, som virkede en smule nervøse.

Efter ti minutter fik danskerne sig imidlertid et chok. Felicitas Rauch kom først til en løs bold på kanten af feltet og bragede den på overliggeren.

Det markerede indledningen på et tysk magtovertag. Bare få minutter efter braget på overliggeren ramte tyskerne stolperne to gange i samme sekvens.

Danmark var presset i bund. Og Lene Christensen i målet fik travlt. Efter 20 minutter gik den ikke længere. Stine Ballisager sparkede bolden lige ind på Lina Magull, som derfor fik en friløber og hamrede bolden i netmaskerne.

Pludselig lykkedes det slet ikke for danskerne at spille sig ud af det tyske pres, og frustrationen begyndte så småt at vise sig hos de rød-hvide tropper.

Signe Bruun tændte et lille lys i mørket, da hun med et brag af et langskud testede den tyske keeper efter en halv time. Men danskerne var overmatchede og skulle diske op med noget helt andet efter pausen.

Der gik da heller ikke mere end ti minutter af anden halvleg, før Lars Søndergaard satte nye kræfter i spil. Nadia Nadim, Kathrine Kühl og Mille Gejl erstattede Signe Bruun, Sanne Troelsgaard og Rikke Marie Madsen.

De tre nye fik dog en kold spand vand i hovedet, da de trådte ind over kridtstregen. På et hjørnespark kort efter indskiftningerne scorede tyskernes Lea Schüller til 2-0.

Efter den scoring faldt tempoet en my. Tyskerne fortsatte periodevis deres benhårde pres, som Danmark havde svært ved at spille sig ud af, men virkede tilfredse med situationen og tomålsføringen.

Alligevel forsøgte de løbende at stikke kniven ind igen, og pludselige temposkift førte til flere store chancer. Efter 75 minutter strøg bolden sågar i nettet, men det tyske mål blev annulleret for offside.

Annullering var der intet af små fem minutter senere. Lena Lattwein blev efterladt alene i feltet efter en dødbold, og da bolden dumpede ned for fødderne af hende, omsatte hun stensikkert muligheden til mål.

Med fem minutter igen endte det i en ydmygelse, da tyskerne for gud ved hvilken gang udspillede danskerne. Bolden blev sendt ind i panden på Alexandra Popp, der lukkede og slukkede til 4-0.

Nedturen blev total, da indskiftede Kathrine Kühl i sin slutrundedebut blev vist ud til allersidst.

