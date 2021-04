Tyveri skal ikke gentage sig i Hjørring

FODBOLD:Vendsyssel FF kæmper ikke kun mod modstanderne for tiden. Det er i ligeså høj grad en indre kamp mod en mentalitet, der har sat sig fast i hovederne på VFF-spillerne.

Senest så man den mentale udfordring i fuldt flor, da Vendsyssel var minutter fra at sikre sig en forløsende sejr i den forrige kamp mod Skive.

Lasse Steffensen blev med Skives sene udligning snydt for en ellers tiltrængt matchvinderrolle, og hvad værre var, så måtte angrebsprofilen Mikkel Agger udgå med en skade, der med garanti holder ham ude af lørdagens hjemmekamp mod Hvidovre.

- Der kommer til at gå nogen tid, før vi har Mikkel til rådighed igen. Jeg har ikke noget klart overblik over, hvornår vi kan håbe på at have ham tilbage, men i den nuværende situation er det heller ikke Mikkel, jeg har så meget fokus på. Vi bliver nødt til at fokusere på de spillere, der er til rådighed, siger Vendsyssel FFs træner Michael Schjønberg.

Som den gæve vestjyde, han er, slår en smule modgang ikke Schjønberg ud af kurs. Han prøver at finde det positive element i selv de største udfordringer.

- Det er naturligvis et slag, at vi ikke har Mikkel til rådighed, men samlet set er skadessituationen bedre nu, end den var tidligere på året, siger Michael Schjønberg, der stadig jagter den forløsende sejr, som vil være årets første.

- Vi skal undgå en gentagelse af tyveriet fra Skive-kampen. Det er indlysende, at vi skulle have vundet den kamp. Man kunne ikke have klaget, hvis politiet havde jagtet Skive-bussen på vej hjem fra kampen, for det var tyveri ved højlys dag, at de fik et point, siger Schjønberg, der er godt tilfreds med de defensive takter fra Skive-kampen. Det er offensivt, der skal lægges lidt på til lørdagens kamp.

- Vi skal forsøge at blive en tand skarpere offensivt, så vi får lukket kampen mod Hvidovre, hvis kampbilledet bliver det samme, som det var mod Skive, siger Michael Schjønberg.

Eneste Vendsyssel-spiller i karantæne til lørdagens kamp er Mikkel Agger, der alligevel er skadet.