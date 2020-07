U-19 ligatræner stopper efter 12 år i AaB

FODBOLD:Efter 12 år har AaB's U-19 ligatræner, David Olsen, valgt at sige stop og søge nye udfordringer. Det skriver AaB i en pressemeddelelse.

I de 12 år han har været tilknyttet klubben, har han både haft en rolle som udviklingstræner, assistent- og cheftræner i AaB's ungdomsafdeling. Sidste stod han i spidsen for U-19 Ligahaoldet, da de vandt sølv i U-19 ligaen.

- Efter 12 års virke i AaB både for moderklubben og AaB A/S har jeg valgt, at det er på tide, at jeg prøver noget nyt i min trænergerning. Jeg vil gerne takke samtlige spillere, trænerkolleger og ledere i hele AaB, som jeg har arbejdet sammen med gennem tiden, udtaler David Olsen.

Talentchef Anders Damgaard siger:

- Vi har været utrolig glade for Davids virke og engagement for klubben i så mange år. Hans dedikation, altid hårde arbejde og tydelighed overfor spillerne har været hans typiske varemærke. Vi ønsker David alt held og lykke videre i hans trænergerning.

Indtil en permanent løsning er fundet, overtager Claus Bech Jørgensen rollen som cheftræner for U-19 Ligaholdet.