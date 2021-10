U19-keeper kom ind og fik debut: - Jeg fik et sug igennem kroppen

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold må fortsat undvære Mikael Aggefors, og det giver plads til en ung backup-keeper. I de foregående kampe har det været Nichlas Ludvigsen, men mod Skive var det en anden U19-keeper, Zander Rødvig, der havde fået pladsen på bænken.

Han kom såmænd også i aktion. Det blev til to redninger for den unge målmand, der stammer fra Hobro.

- Det var helt vildt stort. Jeg kunne godt mærke, at det ikke bare var en U19-ligakamp, da vi stod og skulle til at løbe på banen. Der var lidt mere pres på, siger Zander Rødvig.

Den normale U19-keeper afløste en anden U19-keeper Nichlas Ludvigsen, der på grund af kringlede regler ikke skulle spille ligakampen mod Skive.

Netop Nichlas Ludvigsen havde Zander Rødvig rådført sig med inden lørdagens kamp.

- Nu spiller jeg jo normalt på hold med Nichlas, så jeg havde forhørt mig lidt hos ham om et par gode råd, siger Zander Rødvig.

- Det var en stor oplevelse. Jeg fik et helt sug igennem kroppen, da jeg havde min første redning. Det er noget, som jeg sætter stor pris på, og for mig er det bare en fantastisk erfaring, siger Zander Rødvig, der var vidne til en kamp, hvor Aalborg Håndbold først for alvor vågnede op til dåd efter pausen mod et Skive-hold, der blev besejret med 36-27.

- Jeg vil huske det som en kamp med en dårlig start, hvor vi så kom godt efter det i anden halvleg, siger Zander Rødvig.

Netop den overbevisende anden halvleg var nok afgørende for, at Zander Rødvig i sidste ende kom i aktion. Var kampen forblevet tæt, var det nok ikke blevet til spilletid for den unge keeper.

- Vi havde ikke snakket om det, men jeg havde en ide om, at jeg kunne komme på banen, hvis vi kom stort foran. Så da vi begyndte at øge føringen, tænkte jeg da, at det kunne være, at jeg kunne komme på banen, siger Zander Rødvig.