Udby gik død i seminalen

RONING: Nordjyden Fie Udby lignede længe et sikkert kort i finalen ved VM i roning, og dermed også en sikret OL-billet, men nordjyden gik helt død i de sidste 500 meter, og nu venter der endnu et stykke arbejde, før hun kan booke turen til Tokyo.

Danskeren lå fredag godt med i størstedelen af semifinalen, men måtte på de sidste 500 meter se sig overhalet af den schweiziske båd og sluttede på fjerdepladsen - lige nøjagtig uden for de adgangsgivende pladser til finalen.

Kara Kohler fra USA vandt semifinalen foran briten Victoria Thornley.

Fie Udby skal nu ro B-finale, og her skal hun blive blandt de tre bedste for at komme med til OL.

