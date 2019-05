Udby har haft svær forberedelse

RONING: Fredag indledes dette års EM i Roning, men for det store nordjyske håb, den tidligere olympiske medaljetager Fie Udby, har forberedelserne haft alt andet end gode betingelser.

Roerne har ellers haft gode betingelser, i det et sponsorat fra Salling-fondene har givet mulighed for at være på hele tre træningslejre i Portugal, men ved træningen på hjemlig grund har den kraftige danske blæst gjort det svært.

På kvindesiden beretter træner Mads Haubro om, at Fie Udby Erichsen i singlesculleren har vanskeligt ved at finde rytmen i højt tempo, og den vindblæste danske sommer har ikke gjort det nemmere for hende, at træne netop den del af hendes repertoire, skriver Dansk Forening for Rosport på deres hjemmeside.

Landsholdet står foran en vigtig sæson, der kulminer med OL-kvalifikationen ved VM i Linz senere på året, og landsholdet har otte både til start ved EM.