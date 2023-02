Ude af mørket: Martin Larsen har grebet bolden igen

AALBORG:I december 2021 udgik Martin Larsen fra Aalborg Håndbolds kamp mod Skive. Få dage senere blev frygten bekræftet for backen.

Hans korsbånd var igen sprunget, og der ventede en operation samt en lang genoptræning. 13 måneder senere er Martin Larsen igen mobil og er i januar begyndt at kunne hoppe og skyde. Han har dermed grebet håndbolden på ny og ser frem mod foråret, hvor de sidste skridt mod halgulvet tages.

- Det går godt og er begyndt at gå hurtigere. Jeg følger planen godt, og så har vi fokuseret på at gøre det helt rigtige, så jeg bliver så stærk som muligt. Lige nu er det løb, hop, skud og bevægelser - stort set alt uden kontakt. Det begynder at blive lidt sjovere, når jeg kan skyde og kaste lidt. Men der er et stykke vej, inden der er kontakt på, fortæller han.

- Jeg håber på at træne med, inden sæsonen slutter. Det er mit mål. Om det bliver i marts, april eller maj, er svært at sige. På den måde er det virkelig positivt i forhold til, hvad jeg kunne have frygtet, tilføjer Martin Larsen.

Skadeshistorik præger

Hans venstre knæ har gennem karrieren været præget af skader - særligt korsbåndet. Det er dermed den tredje korsbåndsskade, som har holdt Martin Larsen væk fra halgulvet.

- Det har taget længere tid den her gang. Det har været en hårdere omgang for knæet end de andre gange, hvor det gik lidt slag i slag og en del hurtigere. Jeg kan godt mærke, at jeg er blevet ældre, og mit knæ har været gennem nogle operationer. Men lægen, som operererede mig, har lige scannet knæet igen, og han siger, at det ser rigtig godt ud, siger Aalborg Håndbold-backen.

Selvom venstre knæ har været gennem en hård håndboldkarriere, var det igen i fuld gang ved torsdagens træningspas i Gigantium. Seneste scanning har vist stærk fremgang for backen. Foto: Kim Dahl Hansen

Cheftræner Stefan Madsen kan dermed se frem til at have et markant navn på holdkortet med til træning i løbet af foråret, hvis alt går vel.

- Det bliver alletiders - primært for hans egen skyld. Han er håndboldspiller, og når man ikke kan spille håndbold, så slås man med nogle ting. Så jeg glæder mig på hans vegne over, at han er tæt på, og for os betyder det en del i forhold til hans spillemæssige kvaliteter og den person, som han er. Det bliver godt for alvor at få ham ind i truppen igen, siger han.

- Det er knivskarp planlægning, og vi følger en klar protokol. Martin har prøvet det før og kender sin krop. Men der er også kampform og kamptilstand. Man får nogle ekstra kilo i en periode, hvor man ikke kan træne på samme måde, men dem er han ved at fralægge sig, og så glæder vi os til at se ham tilbage på banen, siger Stefan Madsen.

Inspirerer sine børn

Fremskridtene er dog ikke kommet af sig selv, og det seneste år har været hårdt for direktørens søn, der vendte hjem til Aalborg i sommeren 2021 efter tre sæsoner i udlandet.

- Jeg kører på 13. måned, og det har ikke været super sjovt hver dag. Men jeg har fået det vendt til noget, hvor det blev min kamp, og jeg måtte bevise over for mig selv og andre - især mine børn - at selvom tingene bliver hårdere, kan man komme igennem det. Nu ser jeg resultatet på alt mit hårde arbejde, så på mange områder har jeg haft det godt, fordi jeg har brugt det konstruktivt og fokuseret på at forbedre en masse på min krop, så jeg kan komme endnu stærkere tilbage, fortæller Martin Larsen.

Den mentale indsats har cheftræner Stefan Madsen ligeledes bidt mærke i.

- Det er gået op og ned. Der har været mørke perioder, hvor han måtte slide sig afsted. Men han har gjort det og har arbejdet forbilledligt, så derfor er jeg glad for at se ham være, hvor han er nu. Derfor er jeg rigtig glad for, at han er nået sig langt, og jeg kan mærke, at han mentalt er ved at turde kaste sig ud i de ting, som det kræver for at komme tilbage på banen, lyder det fra ham.

30-årige Martin Larsen har en kontrakt med Aalborg Håndbold, som løber frem til sommeren 2024.

Martin Larsen er på vej tilbage