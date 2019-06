Uden at bokse: Tættere på dobbelt VM-kamp

BOKSNING: Der var spillet op til dans, men Sarah Mahfoud kom ikke på den professionelle boksescene i Arena Randers lørdag aften.

For modstanderen, den spansk boende Enerolisa de Leon fra Den Dominikanske Republik, blev afvist i lufthavnen i Spanien, fordi hun kun havde et ID-foto og ikke et pas med ved afrejsen.

Så efter først at have oplevet sin oprindelige modstander, canadiske Olivia Gerula, afvist efter en MR-hjernescanning, og dernæst Enerolisa de Leon afvist i lufthavnen, måtte den 29-årige tidligere vinder af "Vild Med Dans" tage plads på tilskuerpladserne - sammen med tidligere professionelle topboksere som Gert Bo Jakobsen, Thomas Damgaard, Søren Søndergaard og Anita Christensen.

- Ja, det er bittert, at jeg sidder her, for jeg havde virkelig glædet mig til at komme i ringen. Så nu må jeg vente med at skulle bokse igen til efteråret, sagde Sarah Mahfoud.

Trods det inaktive ophold til Danish Fight Night-stævnet i Randers tyder alt dog på, at der venter en VM-kamp til Sarah Mahfoud på den anden side af sommeren.

Og efter, hvad NORDJYSKE erfarer kan det ende med en dobbelt VM-kamp, for der skulle allerede være drøftelser i gang mellem Mogens Palle og folkene bag den canadiske WBA- og WBC-verdensmester Jelena Mrdjenovich om en VM-kamp i Danmark. Hvis ellers Mrdjenovich som forventet slipper sejrrigt ud af et dobbelt titelforsvar mod italieneren Vissa Trovato på lørdag i Edmonton.

Danish Fight Night-stævnet bød, efter Sarah Mahfoud aflyste kampe, på fem kampe, hvoraf de tre var titelkampe.

Enock Poulsen viste endnu en gang sit lysende talent, da han blev EU-mester i superletvægt med en klar sejr på point over Michael Syrowatka, Polen, og dermed boksede sig ind på Europa-ranglisten.

Ditlev Rossing forsvarede sit WBC ungdoms-mesterskab i cruiservægt med en teknisk knockout i 8. omgang over amerikaneren Demetrius Banks, og Jeppe Morell vandt IBF's baltiske mesterskab i letsværvægt med en sejr på point over Dayron Lester, Cuba/Finland.

I de to sidste kampe blev det til danske pointsejre til debutanten Victor Ramon over Hermin Isava, Venezuela, og til Oliver Meng over Flavien Bruno Bodongo, Frankrig.