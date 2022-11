Uden mormor og præsten var den ikke gået: Sebastian lever i overhalingsbanen

AALBORG:Sidste år brugte familien Bach fra Aalborg en del af december i Bahrain, og netop nu er de på vej til Portugal. Formålet er hverken at juleshoppe eller slikke sol, men derimod at hælde benzin på 14-årige Sebastians store passion.

For andet år i træk skal den unge aalborgenser repræsentere Dannebrog, når verdens bedste gokart-kørere dyster om juniorernes VM-trofæ. Der har ellers været forhindringer nok på vejen for knægten fra Kærby. En ulykke ved et løb i Belgien tidligere på året var tæt på at slukke håbet.

- Der var en kører, der spinnede rundt foran mig og holdt hele stille. Jeg så ham ikke, før jeg bankede ind i ham med høj fart, og bagefter blev jeg selv ramt bagfra, så jeg fløj op i luften. Det betød, at min ribbensbeskytter bankede ind i min tommeltot, fortæller Sebastian Bach.

Efter hjemkomsten til Aalborg tilbragte han 12 timer på skadestuen sammen med sin mor, Trine, for til sidst at få konstateret, at tommeltotten var brækket.

Familien Bach fra Kærby i Aalborg har motorsport i blodet. Far Kenn (th.) kører standardvogn på højeste niveau i Danmark, mens Sebastian (forrest) står foran at skulle deltage ved junior-VM i go-cart. Hele familien - inklusiv mormor, der er storsponsor - indretter tilværelsen derefter. Foto: Henrik Bo

- Så kunne Sebastian ikke holde tårerne tilbage, og lægen spurgte lettere chokeret, hvad der dog var galt. Jeg måtte så fortælle ham, at Sebastian havde et vigtig gokartløb den efterfølgende weekend. Det mente lægen jo så ikke længere, at han havde, fortæller hun.

I sidste øjeblik

Men tommeltotten kom i gips, og så satte Sebastian sig ellers i sin simulator hjemme i familiens kælder for at lære et alternativt greb på rattet. For hvis han ikke kunne stille op til næste DM-afdeling, ville muligheden for at vinde og tage billetten til VM være forduftet.

- Samtidig var vi nogle, der havde travlt med at reparere Sebastians gokart, for den var blevet totalskadet. Vi arbejdede på den helt frem til den første træning, og jeg tror, at han missede de første 10 minutter, før den var klar. Men trods udfordringerne og skaden endte han med at få en topplacering i løbet, så det var det hele værd, fortæller Sebastians far, Kenn.

Dermed havde Sebastian Bach overstået endnu en forhindring på vejen mod det store mål, som han tidligere på foråret egentlig havde opgivet. Han skulle nemlig konfirmeres samme dag som et andet DM-løb. Og misser man først en hel afdeling, så kan man ikke vinde VM-billetten.

- Men hans træner sagde til os, at vi da bare måtte sørge for at få den konfirmation flyttet. Det mente jeg ikke lød specielt realistisk, men det satte da nogle tanker i gang, fortæller Kenn Bach.

Sebastian Bach, som de fleste kender ham. Med hånden hævet efter en sejr i DM-serien. Foto: Niklas Majgaard

- Vi startede med at forhøre os hos forskellige præster i Aalborg i håb om, at Sebastian kunne blive konfirmeret sammen med et andet hold på en anden dag. Det var ikke sådan lige til, så vi endte med at spørge vores egen præst, om der var noget som helst at gøre. Heldigvis kender han til Sebastians store passion for motorsport, og til vores store overraskelse var han helt klar på at lave en konfirmation i kirken på en anden dag - kun for ham, fortæller Trine Bach.

Fodbold duede ikke

VM-deltagelsen i 2021 og gentagelsen her i 2022 er kulminationen på en vild udvikling, der startede for fem år siden. Her satte han sig for første gang ned i en gokart.

- Jeg havde to gange prøvet at gå til fodbold. Blandt andet fordi mine forældre gerne så, at jeg dyrkede kammeratskabet, der følger med der. Men det var bare ikke noget for mig - som i overhovedet ikke, slår Sebastian Bach fast.

Det var derfor oplagt for ham at prøve kræfter med en gokart, for motorsporten var allerede en stor del af familien. Hans far har altid haft en stor passion for sporten og har gennem flere år kørt på højeste niveau for standardvogne herhjemme. TCR-Denmark (tidligere kendt som DTC-serien), hvor han ligger og dueller med navne som Jan Magnussen og Casper Elgaard.

Sebastian og mormor Anna Gretha (tv.) er uadskillelige, når den unge gokart-kører er ude til et løb. Og så bidrager hun også flot til sponsorkontoen. Foto: Henrik Bo

- Første gang, Sebastian sad i en gokart, tænkte jeg godt nok, at det gik lidt langsomt, men han kom lynhurtigt efter det, fortæller Kenn Bach.

- Og jeg kunne bare mærke, at det her var min sport, tilføjer Sebastian.

Mormor i autocamper

For at understrege, hvor passionerede familien Bach er omkring motorsporten, er det ofte hele husstanden, inklusiv datteren Josefine, der ellers mest er til hestekræfter på fire ben, der drager afsted til en løbsweekend. Og med i karavanen er også mormor Anna Gretha.

- Hun har købt en autocamper og er blevet en vigtig del af Sebastians karriere. Han sover inde hos hende i løbsweekenderne, og hun sørger for, at han er klar til løbene. Samtidig er hun også hans vigtigste sponsor, og hun er bare en kæmpe hjælp. Der er stort set ingen indtægter forbundet med at køre gokart, og man skal selv betale alle udgifter forbundet eksempelvis rejsen til VM, forklarer Kenn Bach.

I VM-debuten for et år siden blev Sebastian Bach nummer 14 blandt 72 deltagere. Ambitionen i år er at sigte efter samme niveau, da sværhedsgraden er steget, fordi den unge aalborgenser er rykket et alderstrin op. Dermed er han væsentlig mindre rutineret end sine konkurrenter.

Gokart-kører Sebastian Bach