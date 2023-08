Udenlandsk interesse for Hobro-spiller

For ikke så mange år siden var Hobro IK mest af alt et venteværelse til fodboldpension for aldrende spillere. I dag er sagen en anden. Klubben kan meget vel udvikle sig til et sted, som unge fodboldspillere bruger som springbræt til noget større, ligesom det er tilfældet hos de nordjyske divisionskollegaer fra Vendsyssel FF.

Det fik man et godt billede af mandag aften. Omtrent halvdelen af Superligaen var på den ene eller anden måde repræsenteret ved mandagens kamp i Hobro, da Sønderjyske vandt 2-1.

Blandt andet var Viborgs sportschef Mads Agesen på plads, og flere andre jyske klubber havde også fundet vej til DS Arena. Givet for at se på nogle af Sønderjyskes profiler, men bestemt også for at se Hobros unge løver vise sig frem mod det kommende superligahold.

- Indgående trafik har vi lukket for. Situationen er den, at vi skal have noget ud, før vi eventuelt skal have noget ind. Vi er 24 mand i truppen, og det vi meget godt tilfredse med, siger Lars Justesen der i praksis er sportschef i Hobro IK.

Han kan meget vel blive ringet op af en interesseret klub, for der efterhånden flere attraktive varer på Hobros hylder.

- Vi har ikke lukket for salg. Det er svært at sige, hvordan det ender. Men hvis det rigtige tilbud dukker op, så vil vi også gerne sælge. Lige nu kan det ende med alt fra nul til fire salg inden vinduet lukker. Der er bred interesse for flere af vores spillere, så det er i alle kæder, at vi kan komme ud for et salg, siger Lars Justesen.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er der fortsat god interesse for Frederik Dietz, ligesom Laurs Skjellerup efter et par iøjnefaldende fysiske præstationer også er begyndt at tiltrække sig opmærksomhed.

Der skal dog nok lidt større skarphed til, end den han har vist i de seneste kampe, hvis han skal sælges. Den fysiske formåen er dog så stor, at det er svært ikke at blive bemærket, når man som Laurs Skjellerup er i stand til at løbe igennem modspillere fra tid til anden.

Der var en cypriotisk klub på plads på DS Arena for at se kampen. Det samme var blandt andet også hollandske Groningen. Angiveligt med et særligt skarpt øje på Laurs Skjellerup.

- Vi har ikke travlt med at få solgt, og jeg er sikker på, at Martin Thomsen helst vil have, at vi ikke sælger flere, men vi har også en økonomi at tænke på som klub, så jeg vil bestemt ikke afvise, at vi kan ende med at sælge en eller flere spillere, siger Lars Justesen.