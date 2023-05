Udenlandsk interesse for VFF-spiller

VRÅ:Der er ikke det store på spil for Vendsyssel FF, som alt andet lige ser ud til at slutte på fjerdepladsen i NordicBet Ligaen. Der er sandsynligvis en del spillere, som inden lørdagens kamp mod Hvidovre kan se frem til en afskedsbuket som tak for god og tro tjeneste i klubben.

En af de spillere, der ikke får blomster er Zander Hyltoft. Den fysisk stærke midtbanespiller har ellers kontraktudløb efter denne sæson, men han er fortsat i dialog med Vendsyssel FF om en ny aftale.

- Vi er i gang med forhandlingerne, og lige nu venter jeg på et svar fra klubben, så må vi se, om jeg skal fortsætte i Vendsyssel, eller om jeg skal på klubjagt, siger Zander Hyltoft.

Ifølge Nordjyskes oplysninger har han modtaget et kontraktudspil fra klubben på et tidligere tidspunkt. Ligesom Hyltoft også har tiltrukket sig interesse fra andre klubber. Heriblandt Hobro, hvor han har sine fodboldmæssige rødder.

Der er dog også udenlandsk interesse for Zander Hyltoft, hvis man skal tro hans agent Michael Møller Pedersen.

- Der er konkret interesse for ham fra en klub i Tyskland og en i Schweiz. Der er naturligvis også en chance for, at Zander spiller videre i Vendsyssel. Det er en klub, han er glad for at være i, og vi har en god dialog med klubben, siger Michael Møller Pedersen.

Vendsyssel FF har som sagt ikke det store på spil i lørdagens kamp, hvor Hvidovre med en sejr reelt sikrer sig oprykningen på bekostning af Sønderjyske.

- Det vil også betyde noget, hvis vi kan stikke en kæp i hjulet på Hvidovre. Det vil ikke være sjovt at se dem stå og juble over en oprykningsplads på vores hjemmebane, siger Zander Hyltoft.