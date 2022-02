Fremadstormende AaB-talent forlængede trods interesse udefra: - AaB ønskede, at jeg blev

FODBOLD:På trods af stor interesse for AaB's 20-årige midtbanespiller Malthe Højholt valgte han mandag at sætte sin underskrift på en ny kontrakt, der løber til udgangen af 2024. Hans tidligere kontrakt stod til at udløbe i sommeren 2023.

- Jeg er rigtig glad for at spille i AaB, og jeg elsker at komme her hver evig eneste dag. Jeg har samtidig fået rigtig mange minutter på banen i efteråret, og det vil jeg selvfølgelig gerne bygge videre på, fortæller Malthe Højholt om de vigtigste bevæggrunde bag valget om at forlænge aftalen med AaB på trods af interessen, der angiveligt er kommet fra Rusland og Tyskland.

- Jeg ved, at der har været interesse udefra, men både AaB og jeg var interesserede i, at jeg blev her.

Med den nye kontrakt og den heftige interesse for talentet sætter AaB sig i en bedre situation i forhold til et fremtidssalg. Et eventuelt salg i fremtiden er derimod ikke noget, Højholt selv tænker meget over i øjeblikket.

- Lige nu er jeg fuldt fokuseret på at være i AaB, og jeg ved, at hvis jeg præsterer i AaB, skal der nok være nogle muligheder, så først og fremmest er mit fokus på at spille godt i AaB, fortæller Malthe Højholt, der derfor heller ikke ser Rusland - hvor den største interesse kom fra - som en mulighed lige nu.

Højholt gik fra at være i periferien af holdet i foråret til at være en stor profil på den centrale del af midtbanen, hvor han fremviser stor teknisk kunnen og en evne til at arbejde hårdt med og uden bold. Det hårde arbejde uden for kampdage er også noget den unge mand fra Hjørring bryster sig af.

- Det, der udmønter sig nu, er kulminationen på hårdt arbejde. Det er ikke fordi, at jeg er blevet en meget bedre fodboldspiller over sommeren, så jeg tror, at det er det hårde arbejde, der nu betaler sig, siger AaB's nummer 14.

AaB-spilleren står noteret for 38 officielle kampe for AaB, hvor han stadig har sin første scoring til gode.