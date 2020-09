Udenlandsk kvartet skal spille medaljer til Hirtshals

BORDTENNIS:Det er med et enkelt nyt ansigt på holdet, når B75 fra Hirtshals i aften tager hul på en ny sæson i landets bedste bordtennisrække.

Svenske Johan Barius er kommet til og udgør holdet i aftenens opgør ude mod Viby sammen med Eric Glod fra Luxembourg, polske Kamil Dziadek og Luke Savill fra England.

- Viby er et af de svagere hold, så vi skal gerne have en sejr med fra den første kamp. Vi bør vinde, men bolden er selvfølgelig rund, siger B75-formand Daniel Christensen.

Den udenlandske kvartet skal udover en premieresejr gerne levere en topplacering til B75.

- Vores målsætning er den samme som sidste år. Vi skal op at spille med om medaljer, og jeg synes også, at det er realistisk. Vores unge spillere har udviklet sig godt, og jeg tror også, at vores hold i år er en lille smule stærkere end det, vi havde sidste år, siger Daniel Christensen.