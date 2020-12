Udenlandsk saltvandsindsprøjtning halter efter i Vendsyssel

FODBOLD:Søndag kunne Vendsyssel FF-lejren ånde lettet op, da nordjyderne vandt over Silkeborg i 1. division og dermed hentede første sejr i mere end to måneder.

Men det var igen danske kræfter, der slog til, da Jakob Hjorth og Zander Hyltoft stod for målene. Dermed mangler en offensiv, udenlandsk trio, som vendelboerne hentede i sommerpausen, fortsat at slå igennem.

Muhammed-Cham Saracevic, Easton Ongaro og Gregory Berthier har ikke formået at overbevise, mens danske Mikkel Agger har fået gang i målscoringen efter sin entré i klubben denne sommer.

- Selvom de kom på samme tid, er det ikke en fælles menu. Gregory har en opadgående kurve og havde ikke spillet i lang tid, da han kom til. Nu er han ved at være der, hvor han kan starte inde, men han topper først i det nye år. Vi vidste, at Cham ikke var målscorer med det samme, og han er lidt hæmmet af en slagskade.

- Easton har kæmpet lidt, men vi var klar over, at han skulle ligge bag andre i truppen. I kraft af vores skadessituation blev han bare kastet hurtigt for løverne og havde lidt problemer med at vænne sig til det hele, da han kom hertil, fortæller cheftræner Lasse Stensgaard.

Østrigske Cham og canadiske Ongaro er lejesvende, mens franske Gregory Berthier er hentet ind på en toårig kontrakt.

Men ingen af dem har altså spillet sig ind på en solid startplads i klubben, der i skrivende stund indtager 11. pladsen i 1. division. Trioen mangler således fortsat at stemple ind på måltavlen.

- I kraft af bedre præstationer på holdet er det sværere for dem at slå sig ind igen, bemærker cheftræneren.

Onsdagens kamp mod nedrykkerne fra Esbjerg fB kan dog være en mulighed for den udenlandske trio at vise sig frem. Muhammed-Cham Saracevic er tilbage i truppen efter den seneste tids kamp med en slagskade.

- Favoritværdigheden ligger nok ved Esbjerg, selvom vi er på hjemmebane. Vi skal levere på nøjagtigt samme hylde som mod Silkeborg. Nu har vi bevist, at det kan lade sig gøre, men opgaven er lige så svær, siger Lasse Stensgaard.

Sejren over Silkeborg giver også en ekstra tro på, at projektet nord for fjorden har potentiale på trods af otte nederlag gennem 13 kampe i 1. division.

- På det seneste kunne vi føle, at kurven peger i den rette retning. Vi skal have defensiv soliditet blandet med fysik og power. Det kræver også, at vi skruer lidt op for det offensive. Det skal være en god blanding, og så kan vi godt gøre ondt på Esbjerg, tilføjer cheftræneren.

Kampen mod superliganedrykkerne Esbjerg spilles klokken 19.30. 1. divisionsopgøret afvikles på Nord Energi Arena.