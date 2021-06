Udenlandske ejere er løbet med kassen i Vendsyssel FF

FODBOLD:Da Vendsyssel FF-truppen mandag mødte ind til første træning, var det opsigtsvækkende, at der ikke var nogen træner til at stå for træningen. Det blev langt hen ad vejen varetaget af spillerne, der fik udleveret et træningsprogram, der bød på småspil og spil til to mål. Det lignede på mange måder en hvilken som helst anden første træningsdag i en professionel fodboldklub.

Det er dog ikke begivenhederne på banen, der har fyldt mest i de seneste uger, når det gælder Vendsyssel FF. Det har nemlig været umuligt, at få de udenlandske ejere i tale. Trods talrige henvendelser har det ikke været muligt at få en kommentar til udviklingen i Vendsyssel, der mildt sagt er opsigtsvækkende med ensrettet trafik ud af omklædningsrummet.

Nu begynder der imidlertid at tegne sig et billede af, hvorfor Ahmet Schaefer og den øvrige gruppe af udenlandske investorer har været tavse som graven. Nordjyske erfarer nemlig, at den udenlandske ejerkreds har tømt kassen for et beløb på op mod 4,5 millioner kroner.

Det var penge, der skulle have været brugt på at betale regninger til en række kreditorer, der har vist klubben tillid i de seneste måneder. Ud af det samme beløb skulle der have været udbetalt løn til truppen, når der er lønningsdag senere på ugen. De kilder, som Nordjyske har været i kontakt med, vurderer, at man har ubetalte regninger for op mod fem millioner kroner.

Se billeder fra den første træning nederst i artiklen

At de udenlandske ejere har lavet samme nummer, som Byrådssekretær Lund gjorde i Matador, kan ende med en politianmeldelse, men det ser ikke umiddelbart ud til at påvirke Ahmet Schaefer. Nordjyske har i de forgange uger gentagne gange forsøgt at få Ahmet Schaefer i tale uden held.

Schaefer står i spidsen for Core Sports Capital, som også ejer den franske klub Clermont Foot, der rykkede op i den bedste franske række i den forgangne sæson. Her kan man se, at der er stor aktivitet, hvilket står i skærende kontrast til aktivitetsniveauet i Vendsyssel FF. Et af de spørgsmål, der rejser sig, er naturligvis om de penge, der er blevet fjernet fra Vendsyssel FF's bankkonto er havnet i Frankrig eller i Schweiz.

Endvidere er der stadig et økonomisk mellemværende mellem den tidligere storaktionær Jacob Andersen og de nuværende ejere med Ahmet Schaefer i spidsen. Der skulle ifølge Nordjyskes oplysninger være tale om et beløb i omegnen af tre millioner kroner.

Der har været spekuleret i, at Jacob Andersen skulle være klar til at overtage klubben fra de udenlandske ejere, hvis muligheden skulle opstå, men den nuværende økonomiske situation – særligt det faktum, at klubbens bankkonto er blevet tømt over natten, skulle ifølge kilder i klubben, afholde Jacob Andersen for at vende tilbage i rollen som hovedaktionær.

Nordjyske har forsøgt at få kommentarer fra både Jacob Andersen, det tidligere bestyrelsesmedlem Carsten Lauritsen og ikke mindst Ahmet Schaefer, men i alle tre tilfælde uden held.