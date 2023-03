Tikkende bombe under nordjysk fodbold: Dommermangel bliver en realitet flere steder

HJØRRING:Mandag aften fra klokken 18 til 20 er der informationsmøde i Østervrå Idræt- og Kulturcenter. Mødet handler om at blive fodbolddommer, og du kan ved den lejlighed møde Mikkel Redder, der er en af Danmarks dygtigste fodbolddommere. Han vil fortælle om livet som fodbolddommer, hvilket forhåbentlig kan inspirere andre til at gå i hans fodspor, for det er der efterhånden alvorligt brug for visse steder i Nordjylland.

På mødet vil formand for Vendsyssel Fodbolddommerklub Michael Kristensen også deltage. Han håber på at hverve nye dommere, da de efterhånden er en mangel i Vendsyssel.

- Vi står med en udfordring her i Vendsyssel Fodbolddommerklub. Vi har omkring 100 aktive dommere i dag. Den helt store udfordring er, at gennemsnitsalderen efterhånden er over 60 på vores dommere. For år tilbage kunne de fleste sagtens dømme fire-fem kampe om ugen. Nu er det det tal måske en eller to om ugen, siger Michael Kristensen.

Han kigger ind i en nær fremtid, hvor dommermangel vil blive en reel udfordring for fodboldklubber i Vendsyssel.

- Vi er allerede spændt hårdt for, og i nogle tilfælde får vi hjælp fra Aalborg Fodbolddommerklub, men med vores aldersfordeling blandt medlemmerne, så vil dommermangel ramme os hårdt, siger Michael Kristensen.

- Det kan sagtens ende med, at vi må skære linjedommerne væk i serie 2, og der vil med garanti også komme flere døm-selv-kampe på ungdomssiden, end det er tilfældet lige nu, siger Michael Kristensen.

Han råber vagt i gevær, fordi han kan se, at det er ekstremt vanskeligt for Vendsyssel Fodbolddommerklub at fastholde de få nye dommere, der melder sig under fanerne.

- I 2022 fik vi syv nye dommere, og af dem er der blot en enkelt, der fortsat dømmer. Det er meget svært at aktivere de unge, så vores nye strategi er, at vi gerne vil have fat i old boys-spillere, der er ved at være færdige med selv at spille. De har også en god forståelse for spillet, som er vigtig, siger Michael Kristensen.

Laveste medlemstal

Hos Nordvestjysk Fodbolddommerklub er historien mere eller mindre den samme som i Vendsyssel. Her beretter formand Pele Olesen om vigende dommertal.

- Vi er jo nok en af de mindste fodbolddommerklubber i Danmark, men vi har alligevel aldrig været så langt nede i antal aktive dommere, som vi er nu, siger Pele Olesen.

- Coronaen har været hård ved os, fordi folk fandt ud af, at de kunne bruge tiden på noget andet end dommergerningen. Vi er nede på 36 medlemmer, og normalt har vi altid ligget på over 40 dommere. Det presser os meget, men heldigvis udviser folk stor velvilje til at tage en ekstra kamp. Det er bare ikke en holdbar situation, siger Pele Olesen, der selv dømte over 125 kampe sidste år.

Alle ønsker om at rekruttere unge dommere er indtil videre slået fejl på Mors og i Thy. Derfor er der heller ikke gode udsigter for fremtiden.

- Vi kæmper med, at når vi endelig får en ung dommer, så flytter han eller hun væk fra området for at studere. Hvis de skal læse til lærer, så ryger de typisk til Skive, og hvis det er på universitetet, så havner de jo i Aalborg eller Aarhus. Det hjælper os ikke ret meget, siger Pele Olesen.

Ligesom i Vendsyssel begynder alder også at blive en faktor hos mange af de aktive dommere i Nordvestjysk Fodbolddommerklub. Derfor ser de ind i samme udfordringer, som man har set i Vendsyssel.

- Det bliver i første omgang svært at påsætte dommere til old boys-kampe og ungdomskampe, men vi har en påsætter, der tryller. Han sidder med hele dommerpåsætningen for DBU Jyllands kreds 2, og det betyder, at vi har dommere udenfor kredsen, der træder til og hjælper, men det bliver ikke ved med at gå, siger Pele Olesen.

Bekymrende udvikling

Det er ikke kun breddefodbolden, der bliver ramt af udfordringen med at finde dommere. Fortuna Hjørring har lige nu Danmarks bedste U16-pigehold, og de fører den landsdækkende liga. Udfordringen er, at Vendsyssel Fodbolddommerklub ikke kan tilgodese det talentfulde hold med linjedommere til ligakampene.

- Det er meget bekymrende, at det går den vej. Det er på ingen måde optimalt for vores uddannelse af spillerne, at de skal træne fem-seks gange om ugen, og så kan de ikke få optimale forhold til afviklingen af kampene, siger Kenneth Kjærsgaard, der er træner for Fortunas U16-DM-hold.

- Når vi ikke får en dommertrio ud, så får vi typisk også en lavere rangeret dommer, og det er ikke hensigtsmæssigt, fordi det måske er en dommer, der ikke er vant til at dømme på det niveau. De højest rangerede dommere er jo typisk ude til andre opgaver, som kræver en dommertrio, siger Kenneth Kjærsgaard.

Han er helt med på, at klubberne også bærer et ansvar for den nuværende udvikling.

- Måske skal vi som klubber være bedre til at tage os godt af dommerne. Vi skal sørge for, at vi får budt den ordentligt velkommen inden kampen, og vi skal behandle dem ordentligt under kampen. Jeg kan jo godt være uenig med en dommer, men det må aldrig nå til et punkt, hvor vi ikke kan sidde og snakke om vores uenigheder over en øl eller en sodavand efter kampen. Det er meget vigtigt, siger Kenneth Kjærsgaard.

Aalborg er undtagelsen

Det er DBU, der står for uddannelsen af dommere, og her er der arrangeret et seminar lørdag, hvor alle landets fodbolddommerklubber er inviteret. Det er dog ikke alle steder i Nordjylland, at man flirter med smertegrænsen for antallet af fodbolddommere.

- Vi har 271 dommere i Aalborg Fodbolddommerklub, og det er et meget passende antal. Jeg har faktisk lige fået besked om, at vi har fået fire nye dommere, så her har vi ikke problemer med dommermangel. Vi bliver kun udfordret, hvis vi skal sende dommere op til kampe i Vendsyssel, siger Carl-Johan Christensen, der selv har en gloværdig karriere som dommer og linjedommer på topplan bag sig.