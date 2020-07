Udlejet AaB'er er tilbage: Vil kæmpe sin chance

FODBOLD:Efter 10 måneders lejeophold hos Hansa Rostock i den tyske 3. Bundesliga er Rasmus Thellufsen tilbage i AaB.

Onsdag gjorde han comeback på træningsbanen i superligaklubben, hvor han har kontrakt i endnu et halvt år.

- Det er sgu dejligt at være hjemme igen - og også at kunne forstå alt, hvad der bliver sagt på træningsbanen, smiler 23-årige Rasmus Thellufsen.

Han er indstillet på, at han i resten af 2020 vil blive i AaB og kæmpe sin chance.

- Som det ser ud nu, er jeg på lige fod med alle de andre fra den nye sæson. Jeg vil også gerne 100 procent satse på at blive her og spille mig på holdet. Men nu må vi se, hvad der sker hen over sommeren.

Opholdet i Tyskland blev ikke den succes, Rasmus Thellufsen havde håbet på. Hansa Rostock missede oprykningen til 2. Bundesliga, og nordjyden fik aldrig bidt sig fast på holdet.

Rasmus Thellufsen står noteret for 66 superligakampe for AaB. Arkivfoto: Henrik Bo

- Vi blev enige om, at det nok var bedst, vi skiltes. Jeg fik ikke så megen spilletid, og spillestilen dernede, som er meget mand-mand og med lange bolde, passede ikke så godt til mig.

Thellufsen nåede 14 optrædener for Hansa Rostock, men kun én gang var han i startopstillingen.

- Men det blev trods alt til tre scoringer, og det er egentlig meget godt, når man tænker på, hvor meget spilletid, jeg fik (318 minutter, red.), siger han.

Han har haft en lille uges fri siden sidste arbejdsdag i Tyskland, som er brugt på at komme på plads i lejligheden i Aalborg, som han har beholdt under lejeopholdet.

- Jeg er glad for, at jeg har mulighed for at træne videre i AaB her i resten af juli. Ellers ville det blive for langt et afbræk for mig.

Rasmus Thellufsen er ikke til rådighed for AaB i torsdagens hjemmekamp mod AGF i mesterskabsspillet, da han først er spilleberettiget igen fra næste sæson.

Til kampen mod AGF er det i øvrigt kun Lucas Andersen, der fortsat er på skadeslisten hos AaB.