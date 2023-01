Udlejet AaB'er fanget i en svær situation

HORSENS: Mange AaB-fans kigger mod Horsens, når der skal peges på et hold, som AaB skal overhale i tabellen for at klare sig fri af nedrykning. Ved indgangen til forårets kampe er der otte point mellem de to klubber i østjysk favør.

For Marcus Hannesbo er den situation et potentielt paradoks. Den 20-årige nordjyde er nemlig ejet af AaB, men udlejet til AC Horsens for sæsonen.

- Det er en meget mærkelig situation. Jeg vil AaB det bedste, og jeg vil AC Horsens det bedste. Så mit drømmescenarie er, at ingen af de her to klubber rykker ned. Det ville være helt perfekt, hvis der var et tredje hold, der endte med at rykke ned, siger Marcus Hannesbo.

Han har dog prioriteterne på plads. Som en ægte professionel fodboldspiller skal have det.

- Det vil ikke være godt for Aalborg og Nordjylland, hvis AaB rykker ned, men for mit eget vedkommende skal jeg fokusere på at hjælpe AC Horsens, for det er her, jeg spiller, siger Hannesbo, der selvsagt er interesseret i, hvordan det står til på Hornevej.

- Jeg følger naturligvis en del med i, hvad der sker i AaB. Jeg snakker en del med nogle fra truppen, og jeg er ikke i tvivl om, at de nok skal komme efter det i foråret, men mit fokus er som sagt, at jeg skal hjælpe her i Horsens til, at vi får en god forårssæson, siger lejesvenden fra AaB, der har en god fornemmelse på AC Horsens' vegne.

- Vi skal fortsætte de takter, som vi viste i efteråret. Vi var gode til at score på vores chancer. Vi er ikke det hold, der kommer til flest chancer, men vi er effektive. Vores force ligger også i det defensive. Vi er gode til at dræbe kampene, og det, synes jeg også, er en stor kvalitet, siger Hannesbo.

Det blev til fem indhop for Hannesbo i efteråret og samlet blot 60 minutters superligafodbold, så der er en klar personlig målsætning for foråret.

- Jeg har haft en god opstart. Det nye år har været lig med nye udfordringer og nye mål for mig. Indtil videre er jeg kommet godt igennem det. Mit helt klare mål for foråret er, at jeg skal have flere og længere indhop. Altså mere spilletid, siger han.

Det er dog skarp konkurrence, som Marcus Hannesbo er oppe imod. Den direkte konkurrent til spilletid Lubambo Musonda har nemlig gjort det fremragende for AC Horsens i denne sæson.

- Det er en skarp konkurrent, jeg har. Jeg prøver bare at suge til mig og lære fra ham. Med vores system er det mest venstre wingback, der passer mig godt. Der er mange højintense løb og mange meter både defensivt og offensivt, så det passer fint, siger nordjyden.

Marcus Hannesbo er udlejet til AC Horsens frem til sommer, og så er det uvist, hvad der skal ske.

- Det er klart, at jeg går med nogle overvejelser, men lige nu er jeg her, og her vil jeg gøre mit bedste for at blive bedre og opnå mine mål. Jeg ved ikke så meget om min fremtid, siger Marcus Hannesbo, der har kontrakt med AaB til sommeren 2025. AC Horsens har dog en købsoption på den unge kantspiller.

Marcus Hannesbo er en del af den AC Horsens-trup, som AaB skal møde fredag klokken 14.30 i Horsens. Du kan se kampen direkte på nordjyske.dk.