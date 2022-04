Udlejet AaB'er har fundet storformen: Laver imponerende hattrick

FODBOLD:AaB udlejede forud for denne forårssæson Andreas Hansen til FC Nordsjælland, og her har målmanden i de senere uger for alvor fundet formen.

I søndags holdt Andreas Hansen målet rent mod Viborg. Fire afslutninger imod blev alle afværget, og den præstation rakte til en plads på rundens hold i 3F Superligaen. Det er tredje runde i træk, at Andreas Hansen har været rundens bedste målmand i den bedste danske fodboldrække.

Inden udlejningen til FC Nordsjælland havde Andreas Hansen fraset spilletid i pokalturneringen tilbragt tiden som reserve for Jacob Rinne i AaB. Han kom også noget usikkert fra start hos FC Nordsjælland, hvor hans fejl blandt andet kostede et mål i en udekamp mod AGF.

Nu lader det til, at den 26-årige sjællænder for alvor har fået banket rusten af. Om han vender tilbage til AaB, når lejeaftalen med FC Nordsjælland udløber til sommer, er fortsat et åbent spørgsmål. Som en del af lejeaftalen har FC Nordsjælland sikret sig en købsoption.

Der var ikke nogen AaB-spillere, der fandt vej til rundens hold efter søndagens 1-2-nederlag til Silkeborg.