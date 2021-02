Udlejet AaB'er slog til i bundbrag

FODBOLD:Jeppe Pedersen, der i foråret er udlejet fra AaB til Skive IK i 1. division, var lørdag udslagsgivende for, at skibonitterne hentede en meget vigtig sejr i forsøget på at komme væk fra nedrykningspladserne i landets næstbedste fodboldrække.

Jeppe Pedersen scorede således to mål, da Skive vandt den direkte bundduel på udebane mod Kolding med 4-2. Midtbanespillerens mål faldt i det 56. og 64. minut, hvor han gjorde det til både 3-1 og 4-1, inden Oliver Drost 14 minutter før tid fik reduceret til kampens slutresultat.

Inden vinterens skifte til Skive var Jeppe Pedersen også til prøvetræning hos netop Kolding.

Trods sejren er Skive fortsat sidst i 1. division, men der er nu kun tre point op til Kolding på næstsidstepladsen. De to nederste hold rykker begge ned, og første hold over nedrykningsstregen er Vendsyssel FF, der først skal i kamp søndag. Der resterer tre spillerunder i grundspillet, inden der tages hul på et op- og nedrykningsspil i 1. division.