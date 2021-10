Udlejet AaB-talent førte an i Hobro-målfest

FODBOLD:Der var stor forløsning og jubel i Hobro, da klubben fik sæsonens første sejr i hus efter en målrig affære mod Fremad Amager, der endte med hele 5-0 til hjemmeholdet.

Det var en potentiel svær opgave, der ventede Hobro, da holdet skulle spille mod Fremad Amager hjemme, fordi klubben stadig var uden en sejr i sæsonen. Det var et bundopgør om vigtige point, som Hobro havde særligt brug for som ligaens absolutte bundprop.

Forbandelsen blev dog endelig brudt for den nordjyske 1. divisionsklub, der tog alle tre point.

Oliver Klitten stod for klubbens første to scoringer i kampen, hvilket var til stor glæde for angriberen.

- Det er altid fedt at score to mål. Det vigtigste var dog, at vi vandt, men det er klart, at det er fedt også at score i sådan nogle kampe, fortæller en tilfreds Oliver Klitten.

Med blot to sejre i 2021 havde mange nok ikke forventet at skulle gå fra DS Arena med en sejr og hele fem mål. Det samme gjaldt for Hobro-spillerne, der fejrede det, som havde man vundet et mesterskab eller en ny superligaoprykning.

- Det er en surrealistisk og vanvittig følelse, som vi står med lige nu. Vi spiller en rigtig god kamp både defensivt og offensivt. Vi lykkedes med de ting, vi vil, samtidig med, at vi scorer på vores chancer, så vi vinder fortjent i dag, fortæller Oliver Klitten, mens musikken blæser gennem højtalerne i omklædningsrummet.

Storsejren og et cleansheet mener den unge Hobro-spiller også bliver startskuddet for flere sejre og point.

- Jeg tror helt sikkert, at det her er starten på flere sejre for os. Vi har manglet en sejr længe, og den kom nu, så jeg tror, at vi bliver gode nu, forklarer han.

Siden det unge AaB-talent kom til 1. divisionsklubben har han leveret fire mål og flere solide præstationer.

- Jeg føler selv, at jeg har fået mere styr på mit spil. Jeg er faldet rigtig godt til, og de har alle taget godt imod mig. Jeg er glad for at være her, konstaterer han.

I pausen måtte hjemmeholdet se anfører Mikkel Mejlstrup Pedersen blive skiftet ud, efter han i løbet af kampens første halvleg havde ømmet sig og fået smurt creme på lænden.

Dog forsikrer anføreren selv, at der ikke er tale om noget alvorligt.

- Jeg kunne godt have spillet videre, men der var ingen grund til at risikere noget, når nu vi var foran, fortæller Mikkel Mejlstrup Pedersen.

Hvilken form for skade, der er på tale, ønsker anfører dog ikke er uddybe yderligere efter kampen.

- Det er vel noget skadesværk, men det er ikke noget, jeg er bekymret for, og jeg er klar til næste kamp, forsikrer han.

Hobro IK går dermed til landsholdspausen med en sejr, inden klubben møder topholdet Lyngby på udebane i en svær kamp.