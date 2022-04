Udligning i overtiden føles som en Hobro-sejr

FODBOLD:Det lignede længe årets første nederlag, men da anfører Mikkel Mejlstrup Pedersen dybt ind i overtiden udlignede til 2-2 for Hobro, oplevede man jubelscener på Blue Water Arena, som ikke er set siden den lokale klub fejrede store triumfer i Europa League i 2013.

Nærmest ekstatiske scener udspillede sig, og så kunne Hobro-spillerne konstatere, at man fortsat har til gode at tabe en kamp i 2022, hvilket står i skærende kontrast til 2021, da det var mere reglen end undtagelsen, at det var udgangen på en kamp for Hobro.

Hobro fik ellers en helt igennem dårlig indledning på kampen, da man var bagud, inden stadionspeakeren kunne nå at sige nedrykning. Bedre blev det ikke, da Esbjerg også kom foran med 2-0 efter 20 minutters spil. Her så det ud som om, vestjyderne ville profitere af en løs defensiv hos Hobro, men da chokket over de to EfB-scoringer havde lagt sig, stod der Hobro på stort set resten af kampen.

Chancer var der nok af. Ingen af de to hold havde for alvor sort bælte i at forsvare, og det afstedkom rigeligt med chancer. Særligt til Hobro, der fik reduceret ved Simon Jakobsen lige inden pausen.

- Det var naturligvis vigtigt, at vi fik det mål lige inden pausen, fordi det var med til at give noget tro til anden halvleg, og jeg føler, at vi dominerede anden halvleg. Jeg ved godt, at Esbjerg også trak sig lidt, men det var i høj grad også vores fortjeneste, siger Hobro-træner Martin Thomsen, der kunne se sit hold presse på for en udligning. Den indtraf dog først dybt inde i overtiden, men det gjorde bare oplevelsen bedre.

- Det her føles som en sejr, når vi scorede så sent i kampen. Det var vigtigt på flere måder. Med det her point fik vi igen vist, at vi kan komme tilbage fra at være bagud, og vi fik vist, at vi har opbygget noget moral på holdet, siger Martin Thomsen.

Han kunne sende en venlig tanke til sin anfører Mikkel Mejlstrup Pedersen, der var manden bag den forløsende scoring.

- Jeg tror mest af alt, at bolden bare ramte mig. Det var ret kaotisk nede i feltet i den situation, men det var bare mega fedt at se bolden gå i mål, siger Hobro-helten, der var en af mange helte denne aften i Esbjerg.

- Vi fik en elendig indledning på kampen. Vi var ikke helt på plads i vores markeringer, og det så noget løst ud, men da vi først kom på plads, synes jeg også, vi var det bedste hold - måske lige med undtagelse af de to første minutter af anden halvleg, hvor Esbjerg også kom stærkt ud til kampen, ligesom de gjorde i første halvleg, siger Mikkel Mejlstrup Pedersen.

Hverken træner eller anfører var i tvivl om pointets betydning, da de skulle evaluere begivenhederne på Blue Water Arena.

- Vi har en rigtig god fornemmelse med fra den her kamp. Det er klart, at vores indledning på kampen ikke var god, men vi viste, at vi har noget at komme tilbage med, og vi viste også, at vi har rykket os i forhold til efteråret, siger Mikkel Mejlstrup Pedersen, der bakkes op af sin træner.

- Det her var meget vigtigt for os. Ikke alene holder vi fast i vores gode stime, men vi fik også holdt Esbjerg under os i tabellen. Lige meget hvordan det går Fremad Amager og Jammerbugt i deres kampe, så ligger vi også over stregen efter denne runde, hvilket vil sige, at vi er en kamp nærmere vores mål om overlevelse i 1. division, siger Martin Thomsen.