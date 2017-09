Udskældt AaB-helt: Det har påvirket mig

FODBOLD: AaB hentede mandag den første superligasejr i sæsonen, da nordjyderne vandt 2-1 hjemme over Silkeborg. Klubben er nu ubesejret i holdets seneste fem opgør i Superligaen.

Især AaB-angriberen Jannik Pohl spillede en stærk kamp mod Silkeborg og scorede blandt andet det afgørende 2-1-mål.

Pohl har i starten af sæsonen ellers været udskældt for sin uskarphed foran kassen, og han har om nogen været billedet på nordjydernes skuffende sæsonstart.

- Selvfølgelig er jeg glad for at score, men mit fokus er ikke at lytte til kritikere, for det kan jeg ikke bruge til en skid, siger Jannik Pohl.

Alligevel erkender angriberen, der også scorede i midtugen mod Viborg FF i DBU Pokalen, at de seneste måneder har været udfordrende.

- Det er første gang i min karriere, jeg ikke har prøvet at score mål over længere perioder. Jeg har altid scoret mange mål i ungdomsrækkerne og på U-landsholdene, så selvfølgelig påvirker det mig.

- Jeg snakker med klubbens sportspsykolog om det, og han hjælper mig med ikke at have fokus på det. Jeg kan se, jeg bidrager med meget til holdet og kommer frem til chancerne.

- Jeg vil ikke tale mig selv op, men jeg synes ofte, det er mig, der kommer frem til chancerne, og det kan jeg tage med, siger Jannik Pohl.

Han blev senest udtaget til danske U21-landshold, og det har givet ham selvtillid i den svære periode.

- Det kommer man ikke på, hvis ikke man kan noget, og det bekræftede mig i, at jeg virkelig bidrager med noget. Det hjalp at komme væk og gav mig fornyet energi. Det har gjort, jeg har spillet mere frit, siger Jannik Pohl.

Nu håber han på, at han sammen med AaB kan fortsætte den positive udvikling, som holdet er inde i.

- Jeg har altid lavet masser af mål inden min seniorkarriere. Jeg ved, det nok skal komme. Hvis jeg ikke tror på det, er der vel ingen, der tror på det, siger han.

Jannik Pohl har indtil videre scoret tre mål i sæsonen. To på straffespark i Superligaen og et enkelt i åbent spil i pokalturneringen.

/ritzau/