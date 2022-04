Udskældt Jammerbugt-ejer: - Jeg skal ingen steder

FODBOLD:Søndag kunne Nordjyske berette om, at flere lokale investorer er klar til at købe Jammerbugt FC tilbage på danske hænder, hvis man kan nå til enighed med tyske Klaus-Dieter Müller, der lige nu ejer klubben.

Årsagen til ønsket om en overtagelse er de vedvarende historier om rod i økonomien og ubetalte regninger fra Jammerbugt FC's side.

De planer ser dog ikke ud til at flugte med Klaus-Dieter Müllers tanker om Jammerbugt FC.

- Jeg har ikke tænkt mig at sælge klubben. Alt er naturligvis til salg for den rette pris, men som udgangspunkt er klubben ikke til salg, siger Klaus-Dieter Müller til Nordjyske.

- Jeg bliver som klubejer. Jeg er ikke på vej til at stikke af, som nogle åbenbart tror, jeg er. Jeg bliver, og det spiller ingen rolle for mig, hvilken række vi skal spille i næste sæson. Jeg bliver, lige meget om vi rykker ned i 2. division, siger Klaus-Dieter Müller.

Der har været historier om manglende lønudbetaling og ubetalte regninger til lokale kreditorer. Ifølge den tyske klubejer er der dog en forklaring på de historier. Så kan man tro dem, eller lade være.

- Lige nu er der kun mig til at køre klubben, og det er ikke nok, så jeg er ved at se på, hvordan vi kan styrke organisationen, så vi undgår den slags situationer i fremtiden, siger tyskeren, der understreger, at alle kreditorer nok skal få de penge, som tilkommer dem.

Hvad angår den manglende løn og siden den kontante lønudbetaling er der ifølge Klaus-Dieter Müller en meget simpel forklaring på den misere.

- Der har været et problem på grund af vores system. Det er ikke alle spillerne, der har en dansk bankkonto, og da Spillerforeningen begyndte at lægge pres på, var der ingen anden løsning end at betale kontant. Spillerne skulle have løn senest lørdag, og her var en kontant udbetaling min eneste mulighed, siger Klaus-Dieter Müller, der forsikrer, at skat og AM-bidrag nok skal blive ordnet i den forbindelse.

Han kan ikke se noget problem i den meget atypiske fremgangsmåde.

- Spillerne er glade, for de har fået løn. Vi har nogle spillere, der kun skal være her to måneder mere, så de når nok ikke at få oprettet en dansk konto, men de andre, der skal være her i længere tid, vil jeg selv tage med ned i banken og sørge for, at de får en dansk konto, så vi har styr på den del, siger Klaus-Dieter Müller.

Den mildt sagt omdiskuterede klubejer giver ikke meget for de mange spekulationer af mere eller mindre flatterende karakter, der omgiver hans person i disse dage.

- De folk, der er kritiske, ved ikke, hvad det kræver at drive en klub. Jeg har ikke tænkt mig at lade mig påvirke af de mange negative kommentarer og falske rygter, der løber. Det slår mig ikke ud af kurs, og jeg vil gerne understrege, at jeg ikke er på vej væk. Klubben er ikke til salg, understreger Klaus-Dieter Müller.

De kommende dage må så vise, om der kommer yderligere krav af økonomisk karakter rettet mod den tyske klubejer, som har indtil tirsdag til at betale en række lokale kreditorer.