Udskældt Jammerbugt-ejer sælger bid af fodboldklub

PANDRUP:Den nordjyske fodboldklub Jammerbugt FC har fået yderligere en tysk forretningsmand ind i ejerkredsen.

Klaus-Dieter Müller, der i maj 2021 købte divisionsklubben for knap to millioner kroner, har hidtil stået som eneejer.

Det ændrede sig 27. april i år, hvor hans landsmand Lothar Otto Albert købte en bid på 10 procent af Jammerbugt FC.

- Dette betyder ingenting for den daglige drift af klubben. Han er blot en passiv partner, forklarer Klaus-Dieter Müller.

Lothar Otto Albert er kendt som aktieanalytiker i Tyskland, og han har siden 2004 været direktør og chefredaktør for børsmagasinet Traders'.

I sin tid som enejer for Jammerbugt FC har Klaus-Dieter Müller i to omgange haft problemer med at skaffe den nødvendige likviditet til at udbetale løn til spillerne. Tidligere i maj fandt Spillerforeningen det nødvendigt at sende et påkrav til tyskeren, der dog indtil videre har formået at ride stormen af.

Jammerbugt FC vandt i weekenden 3-2 over Fremad Amager i 1. division, men de kan ikke undgå at rykke ned i 2. division, og dermed siger de farvel til et millionbeløb i tv-penge.

Det har fået flere til at så tvivl om, hvorvidt Klaus-Dieter Müller overhovedet er interesseret i at køre klubben videre, men tyskeren har overfor Nordjyske slået fast, at han er kommet for at blive og satser på en hurtig tilbagevenden til landets næstbedste række.

- Jeg kan også bekræfte, at jeg i øjeblikket er på udgik efter en dansk assistenttræner til den kommende sæson i 2. division, lyder det fra Klaus-Dieter Müller.

Cheftræner Nabil Trabelsi har i øjeblikket ingen officiel assistent tilknyttet, efter at Sead Gavranovic er stoppet i den funktion og i øvrigt har kontraktudløb denne sommer.

Jammerbugt FC mangler blot én kamp i sæsonen, hvor de på søndag gæster ligeledes nedrykkede Esbjerg.