Udsolgt i Aalborg: Håndboldherrerne er et trækplaster

AALBORG:Nordjydernes interesse har været enorm for at se og hylde de danske verdensmestre i herrehåndbold, når Nikolaj Jacobsens tropper 9. marts kommer til Aalborg. Der bliver fyldt til allersidste plads, når Tyskland her er modstanderen i Gigantium.

Kampen bliver den første for håndboldherrerne, siden VM-guldet i januar blev spillet i hus, men faktisk var en stor del af billetterne solgt, inden VM overhovedet startede. Nu er de sidste enkeltbilletter så revet væk, og dermed venter en kulisse med næsten 5.000 mennesker på de tredobbelte verdensmestre.

- Vi sætter megastor pris på den opbakning, vi får. Det er fedt at komme til Danmark og spille foran vores egne fans, og det gør oplevelsen sjovere både for os på banen og for alle på tilskuerne, at hallen er fyldt og stemningen er god, siger Flensborg-fløjen Emil Jakobsen.

Danmark stiller med en blanding af nykårede verdensmestre i truppen, der foruden Emil Jakobsen tæller profiler som Mathias Gidsel, Simon Pytlick og Mads Mensah. Men også fire spændende landsholdsdebutanter er med – heriblandt Aalborg Håndbolds målmand Simon Gade.

Kampen indgår i den såkaldte EHF EURO Cup, der er en turnering for de fire nationer, der allerede er kvalificeret til EM i Tyskland i 2024 og derfor ikke behøver spille kvalifikationskampe.

- Mange af os spiller på hold med tyske landsholdsspillere til hverdag, og det gør det ekstra sjovt at møde dem. Det giver bare endnu mere motivation, at man spiller om håneretten, når man kommer hjem til klubben, siger Emil Jakobsen.

Tyskland blev nummer fem ved VM i januar og er på vej fremad igen efter nogle mere magre år.

Udover torsdag 9. marts i Aalborg møder Danmark også Tyskland søndag 12. marts på udebane i Hamborg. Foruden de to nationer indgår også Sverige og Spanien i EHF EURO Cup.