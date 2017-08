Udvidet trænerteam hos Aalborg Pirates

AALBORG: Ishockeyklubben Aalborg Pirates tilfører forud for sæsonen 2017/18 endnu en trænerprofil til trænerteamet, som i forvejen består af cheftræner Brandon Reid og assistenttræner Ronny Larsen.

Torben Keller er ikke et ukendt ansigt i det nordjyske. Som tidligere professionel bokser og i sin funktion som fysisk træner for både professionelle sportsfolk samt private har han masser af evner og erfaring at bidrage med, og det mener cheftræner Brandon Read vil komme klubben til gode.

- Torben Keller passer perfekt ind vores gruppe. Han er præcis, hvad vi leder efter i spillerne og derfor også i trænerstaben - folk der er sultne og vil noget. Over alt har Torben fokus på præstationen og han kan tilføre endnu mere styrke, hastighed og sundhed til holdet, siger han.

Aalborg Pirates spiller træningskamp på hjemmebane mod Herning Blue Fox lørdag klokken 16.00.