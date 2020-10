Uenighed om fyring i Vendsyssel Håndbold: - Der skulle findes en syndebuk

HÅNDBOLD:Kent Ballegaard blev torsdag smidt på porten som cheftræner for Vendsyssel Håndbolds ligakvinder. Efter en sæsonstart med blot ét point i syv kampe siger ledelsen, at den følte sig tvunget til at handle. Det forstår den nu fyrede træner dog ikke.

- Jeg har fået at vide, at jeg er blevet fyret, fordi jeg har været for hård i min retorik overfor nogle spillere. På bundlinjen står dog, at der skulle findes en syndebuk, og det blev så mig. Det ændrer dog ikke, at jeg føler, det en urimelig fyring, siger Kent Ballegaard.

Han henviser til, at han på to år har taget klubben fra bunden af 1. division og op i landets bedste række. Derfor havde han heller ikke set fyringen komme.

- Jeg føler godt, jeg kan se mig selv i øjnene i forhold til den arbejdsindsats, jeg har lagt i Vendsyssel. Jeg synes også, man skal se på præmissen for succes. Jeg har eksempelvis kun haft fire bagspillere til rådighed, og alligevel mener jeg, at vi som hold var på vej i den rigtige retning - i takt med, at spillerne har vænnet sig til niveauet, forklarer han.

Arkivfoto: Torben Hansen

Det bliver Kent Ballegaards hidtidige assistent, Thomas Kjær, der overtager ansvaret på trænerbænken.

- Jeg har selvfølgelig en loyalitet overfor Kent, som jeg har haft et godt samarbejde med gennem halvandet år, men jeg valgte at sige ja til jobbet, fordi jeg føler, at jeg kan hjælpe med til at vende skuden, siger den nye cheftræner.

29-årige Kjær har på ungdomsniveau trænet nogle af landets bedste, men cheftrænerposten i Vendsyssel bliver med afstand hans hidtil største opgave.

Skal være sjovt at spille håndbold

- Som ung træner higer man efter at kunne være med til at rykke på tingene, og det vil jeg nu forsøge at gøre. Det handler i første omgang om at få noget humør og fornyet energi ind i holdet.

- Pigerne skal mindes om, at det stadig er sjovt at spille håndbold, selvom vi er sportsligt udfordret. Jeg har selvfølgelig også nogle taktiske ting, jeg vil ændre, og det hele skulle gerne betyde, at vi får nogle succesoplevelser frem mod jul, forklarer den nye cheftræner.

Thomas Kjærs ilddåb bliver hjemmekampen mod København Håndbold lørdag 17. oktober i Drinx Arena i Syvsten.

- Det bliver en svær første kamp, men derfor vil vi jagte sejren alligevel, siger den nye cheftræner.

Vendsyssel Håndbold er trods sidstepladsen i Bambusa Kvindeligaen kun ét point fra at kravle over den direkte nedrykningsstreg.